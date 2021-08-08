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Giriş Tarihi: 8.8.2021 15:24

Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında Galatasaray, St. Johnstone deplasmanında tur mücadelesi verecek. Avrupa Ligi'nde grupları hedefleyen sarı kırmızılılar, ilk karşılaşmada rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaşırken St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, mücadelenin tarihi ve canlı yayın kanalı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı için geri sayım sürüyor. İlk karşılaşmada St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, tur için sahaya çıkacak. Muslera'nın kırmızı kart cezalısı olduğu mücadelenin zorlu geçmesi beklenirken heyecanlı bekleyiş de başladı. Bu noktada, St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın rövanş maçının tarihi ve canlı yayın kanalı...

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi eleme turu St. Johnstone - Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

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Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda?
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