Hayalime kavuştum

YENI sezon için kadrosunu Caulker, Serdar Dursun ve Çağtay Kurukalıp ile takviye eden Fenerbahçe, dün bir isme daha imza attırdı. Sarılacivertliler, Burak Kapacak'ı transfer ettiğini duyurdu. Fransız temsilcisi Bordeaux başta olmak üzere birçok kulübü peşinden koşturan 21 yaşındaki oyuncu, dün sağlık kontrolünden geçti ve 5 yıllık imzayı attı. Bursaspor altyapısındanyetişen sol kanat için Kanarya'nın,yeşil-beyazlılara 1.3 milyon Eurobonservis ile birlikte bir futbolcugöndereceği öğrenildi. Burak, taraftara da şu mesajı verdi: "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden negeliyorsa daha fazlasını yapacağım."