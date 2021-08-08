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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Hayalime kavuştum

Hayalime kavuştum
YENI sezon için kadrosunu Caulker, Serdar Dursun ve Çağtay Kurukalıp ile takviye eden Fenerbahçe, dün bir isme daha imza attırdı. Sarılacivertliler, Burak Kapacak'ı transfer ettiğini duyurdu. Fransız temsilcisi Bordeaux başta olmak üzere birçok kulübü peşinden koşturan 21 yaşındaki oyuncu, dün sağlık kontrolünden geçti ve 5 yıllık imzayı attı. Bursaspor altyapısından yetişen sol kanat için Kanarya'nın, yeşil-beyazlılara 1.3 milyon Euro bonservis ile birlikte bir futbolcu göndereceği öğrenildi. Burak, taraftara da şu mesajı verdi: "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım."

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