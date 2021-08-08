Kanarya ‘Kim’i aldı

Sarı-lacivertliler, Çin ekibi Beijing Guoan forması giyen Güney Koreli stoperi transfer etti. 24 yaşındaki Min-Jae Kim bugün sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek
FENERBAHÇE'DE teknik direktör Vitor Pereira'nın, Steven Caulker'ın performansından memnun olmamasıyla yeni stoper arayışları başlamıştı. Sarı-lacivertliler bir süredir bu bölge için Min-Jae Kim ile görüşüyordu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen ve Pereira'nın da çok beğendiği 24 yaşındaki Güney Koreli futbolcuyla anlaşma sağlandı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 192 cm boyundakioyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçmek üzereİstanbul'a geleceği duyuruldu. Kariyerinde sadece Güney Kore takımlarında forma giyen Kim, 2018-19'da 5 milyon 250bin Euro'ya Çin ekibi Beijing Guoan'a gitmişti. Kulübüyle sözleşmesi aralık ayında bitecek oyuncu için herhangi bir bedel ödenmeyeceği öğrenildi.
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