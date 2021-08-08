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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Kanarya ‘Kim’i aldı

Kanarya ‘Kim’i aldı

Sarı-lacivertliler, Çin ekibi Beijing Guoan forması giyen Güney Koreli stoperi transfer etti. 24 yaşındaki Min-Jae Kim bugün sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Vitor Pereira'nın, Steven Caulker'ın performansından memnun olmamasıyla yeni stoper arayışları başlamıştı. Sarı-lacivertliler bir süredir bu bölge için Min-Jae Kim ile görüşüyordu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen ve Pereira'nın da çok beğendiği 24 yaşındaki Güney Koreli futbolcuyla anlaşma sağlandı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 192 cm boyundaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geleceği duyuruldu. Kariyerinde sadece Güney Kore takımlarında forma giyen Kim, 2018-19'da 5 milyon 250 bin Euro'ya Çin ekibi Beijing Guoan'a gitmişti. Kulübüyle sözleşmesi aralık ayında bitecek oyuncu için herhangi bir bedel ödenmeyeceği öğrenildi.

EMİR ORTAKAYA ALTYAPIYA GİTTİ
F.BAHÇE, altyapısını Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya ile güçlendirdi. Sarılacivertliler, Başkent ekibine Barış Alıcı'yı gönderip, 17 yaşındaki stoperi aldı. Emir'le 3 yıllık kontrat yapıldığı duyurulurken, "Önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

F.BAHÇE'YE ODAKLANDIM
KANARYA'NIN geçen sezon Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc, F.Bahçe'de yeni sezona iyi başladı. Hazırlık maçlarında performansı beğenilen Sloven orta saha, adının İtalyan ekipleriyle anılmasına, "Burada mutluyum. F.Bahçe'ye odaklandım" yanıtını verdi.

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Kanarya ‘Kim’i aldı
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