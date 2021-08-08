Messi hangi takıma gidecek? Lionel Messi Barcelona’dan neden ayrıldı? İşte Lionel Messi’nin gideceği takım

Lionel Messi gözyaşları ile Barcelona'ya veda etti! Pek çok otoriteye göre futbol tarihinin en büyük oyuncusu olan Lionel Messi, tam 21 yıldır formasını terlettiği Barcelona'dan ayrıldı. Dün gerçekleştirilen toplantı ile vedasını açıklayan Messi, gözyaşlarına hâkim olamadı. Efsane futbolcunun hayranları Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Messi hangi takıma gidecek? sorularına yanıt arıyor. İşte Messi'nin isminin geçtiği o takımlar;