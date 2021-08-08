Messi hangi takıma gidecek? Lionel Messi Barcelona’dan neden ayrıldı? İşte Lionel Messi’nin gideceği takım

Lionel Messi gözyaşları ile Barcelona'ya veda etti! Pek çok otoriteye göre futbol tarihinin en büyük oyuncusu olan Lionel Messi, tam 21 yıldır formasını terlettiği Barcelona'dan ayrıldı. Dün gerçekleştirilen toplantı ile vedasını açıklayan Messi, gözyaşlarına hâkim olamadı. Efsane futbolcunun hayranları Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Messi hangi takıma gidecek? sorularına yanıt arıyor. İşte Messi'nin isminin geçtiği o takımlar;
MESSİ, BARCELONA'DAN NEDEN AYRILDI?
Messi, Temmuz 2021 itibarıyla Barcelona ile sözleşmesi bitmesi ve kulübün ekonomik durumu nedeniyle takımdan ayrıldı.
Barcelona, Messi'nin sözleşmesi için maaş limiti sorununu çözemedi. Barcelona, mevcut finansal şartlar nedeniyle Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanamadığını açıkladı ve yollar ayrıldı. Böylece Messi'nin başka kulüplerle görüşmesine yol açıldı.
MESSİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?
Barcelona'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol kulübünden ayrılan Lionel Messi, kararın ardından yaptığı açıklamalarda hangi takıma gideceğine ilişkin ipucu verdi.
Messi yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım." dedi.