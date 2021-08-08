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Giriş Tarihi: 9.8.2021 10:42 Son Güncelleme: 9.8.2021 10:42

Messi hangi takıma gidecek? Lionel Messi Barcelona’dan neden ayrıldı? İşte Lionel Messi'nin gideceği takım

Messi hangi takıma gidecek? Lionel Messi Barcelona’dan neden ayrıldı? İşte Lionel Messi’nin gideceği takım

Dünya futbol tarihine damga vuran ayrılık geride bıraktığımız gün gerçekleşti. Lionel Messi tam 21 yıldır formasını terlettiği Barcelona’dan gözyaşları ile birlikte ayrıldı. Messi’nin vedası taraflı tarafsız herkesi hüzne boğarken, hangi takıma gideceği de merak konusu oldu. Peki, Messi hangi takıma gidecek? Lionel Messi Barcelona’dan neden ayrıldı?

Lionel Messi gözyaşları ile Barcelona'ya veda etti! Pek çok otoriteye göre futbol tarihinin en büyük oyuncusu olan Lionel Messi, tam 21 yıldır formasını terlettiği Barcelona'dan ayrıldı. Dün gerçekleştirilen toplantı ile vedasını açıklayan Messi, gözyaşlarına hâkim olamadı. Efsane futbolcunun hayranları Messi Barcelona'dan neden ayrıldı? Messi hangi takıma gidecek? sorularına yanıt arıyor. İşte Messi'nin isminin geçtiği o takımlar;

MESSİ, BARCELONA'DAN NEDEN AYRILDI?

Messi, Temmuz 2021 itibarıyla Barcelona ile sözleşmesi bitmesi ve kulübün ekonomik durumu nedeniyle takımdan ayrıldı.

Barcelona, Messi'nin sözleşmesi için maaş limiti sorununu çözemedi. Barcelona, mevcut finansal şartlar nedeniyle Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanamadığını açıkladı ve yollar ayrıldı. Böylece Messi'nin başka kulüplerle görüşmesine yol açıldı.

MESSİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Barcelona'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol kulübünden ayrılan Lionel Messi, kararın ardından yaptığı açıklamalarda hangi takıma gideceğine ilişkin ipucu verdi.

Messi yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım." dedi.

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Messi hangi takıma gidecek? Lionel Messi Barcelona’dan neden ayrıldı? İşte Lionel Messi'nin gideceği takım
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