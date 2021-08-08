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Giriş Tarihi: 8.8.2021 10:08 Son Güncelleme: 8.8.2021 10:08

Min-Jae Kim kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim nereli, hangi takımlarda oynadı?

Min-Jae Kim kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Min-Jae Kim nereli, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip dün sürpriz bir şekilde Çin ekibi Beijing Guoan forması giyen Kim Min Jae’yi İstanbul’a getirdi. Güney Koreli stoperin, kariyerinde çıktığı 119 maçta 3 gol ve 1 asisti bulunuyor. Milli takım formasını 32 kez giyen 1996 doğumlu genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro. Fenerbahçe’nin yeni transferi Kim Min Jae kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae'yi kadrosuna katarak stoper bölgesine bir takviye daha yaptı. Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

KİM MİN JAE KİMDİR?

Min-jae Kim, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Yonsei'nin ardından ülkesinin takımlarından olan Gyeongju'ya imza atan stoper oyuncusu, 1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai Motors'un yolunu tuttu ve burada büyük bir çıkış yakaladı.

2 sezonda 60 maça çıkan ve Güney Kore A Milli Takım forması giymeye başlayan 24 yaşındaki stoper, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

İstediği teklifleri alamayan Koreli, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu. Çin'de toplam 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, gol ve asist katkı sağlayamadı.

31 Aralık 2021'e kadar Beijing Guoan'la sözleşmesi bulunan Min-jae Kim'in ismi Galatasaray ve Porto ile de anılıyordu.

Profesyonel kariyerinde 119 maça çıkan Koreli oyuncu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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Min-Jae Kim kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim nereli, hangi takımlarda oynadı?
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