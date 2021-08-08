Molde Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk maçı baştan sonra üstün geçiren Trabzonspor, 3 kez öne geçtiği maçta sahadan galip ayrılamadı. Temsilcimiz son dakika da bulduğu penaltıdan da yararlanamayınca karşılaşmadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi ise gözler deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesine çevrildi. Peki, Molde Trabzonspor rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor saat kaçta ve hangi kanalda?