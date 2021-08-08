Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Molde Trabzonspor rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 8.8.2021 13:46

Molde Trabzonspor rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor saat kaçta ve hangi kanalda?

Molde Trabzonspor rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turunda Trabzonspor Norveç ekibi Molde ile rövanş maçı için karşı karşıya gelecek. Molde karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan temsilcimiz, yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, ‘Molde Trabzonspor rövanş maçı ne zaman oynanacak, UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor saat kaçta ve hangi kanalda’ sorularına yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Molde maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman saat kaçta? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;

Molde Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk maçı baştan sonra üstün geçiren Trabzonspor, 3 kez öne geçtiği maçta sahadan galip ayrılamadı. Temsilcimiz son dakika da bulduğu penaltıdan da yararlanamayınca karşılaşmadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi ise gözler deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesine çevrildi. Peki, Molde Trabzonspor rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor saat kaçta ve hangi kanalda?

MOLDE TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omojiuanfa, Brynhildsen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

MOLDE TRABZONSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İlk maçı 3-3 biten karşılaşmanın rövanş mücadelesi 12 Ağustos tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın yayın kanalı açıklandıktan sonra haberimizde olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Mehmet Günsür ailesiyle tekne tatilinde... Mehmet Günsür'ün mayo tercihi bir kez daha gündem oldu!
Son dakika: Lionel Messi için sürpriz bir takım daha devreye girdi! Manchester City ve PSG derken…
Son dakika: Galatasaray transferde kararını verdi! "Muslera ile götürmek doğru olmaz" Okan Kocuk ve Falcao kararı sonrası...
Altın fiyatları sert düşüş gösterdi! Altın için kafa karıştıran açıklamalar geldi
Son dakika: Ankara’da sel! Yollar yine göle döndü!
Son dakika: Galatasaray'a Falcao müjdesi! Barcelona'dan ayrılan Messi ile aynı takım...
Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...
Son dakika haberi | 3 arkadaşa milyonluk tuzak: Yalanı mahkemede ortaya çıktı
Can Yaman'ın babası Güven Yaman'dan "Help Turkey" paylaşımı yapanlara sert tepki! "Kendinize gelin artık"
Son dakika haberler | Muğla'da gece görüşlü helikopterlerle alevlere müdahale! İşte yangınlarda son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Molde Trabzonspor rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Molde Trabzonspor saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA