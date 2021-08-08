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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Satış imparatorluğu

UĞUR ÇEM
Satış imparatorluğu

İtalya’nın kendi halinde takımı Atalanta, ihraç ettiği oyuncularla kasasını doldurdu. Bergamo ekibi, Avrupa'nın altyapısı oldu! Aldığı oyuncuları parlatıp astronomik bedellerle satan Atalanta toplamda 308 milyon Euro kazandı

Bergamo şehrinin takımı olan Atalanta son yıllarda futboluyla göz okşarken, oyuncular için de adeta yükselmek adına bir basamak. Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde altıncı sezonunu geçiren mavi-siyahlı ekip, oyuncu satışlarından 308 milyon Euro gelir elde etti. Son olarak Cristian Romero 55 milyon Euro bonservis ücretiyle Tottenham'a giderken, Atalanta'nın da rekorlarından biri olarak kayıtlara geçti. Bergamo temsilcisi, Romero'nun yerini ise Merih Demiral'ı kiralayarak doldurdu. Arjantinli stoperden önce Atalanta, İtalya'nın dev ekiplerine adeta her sezon bir yıldız sattı. Juventus, Kulusevski için 35 milyon Euro verirken, sırasıyla Franck Kessie, Milan'ın (32 milyon), Bryan Cristante ise Roma'nın (27 milyon Euro) yolunu tuttu. Manchester United'a Amad Diallo'yu 21 milyon Euro'ya veren Gasperini'nin takımı; bir diğer İngiliz ekibi Leicester City'ye de Timothy Castagne için 20 milyon Euro ödetti.



GASPERİNİ'DEN MERİH'E ÖVGÜ
ATALANTA'NIN Juventus'tan 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral için Bergamo ekibinin hocası Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu. Bu transferden çok mutlu olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Merih kalitesi belli bir isim. Atalanta'ya en iyi şekilde katkı yapacağından şüphem yok" dedi. Öte yandan Atalanta, Premier Lig ekibi West Ham United ile dün hazırlık maçı yaptı. Merih'in de forma giydiği karşılaşmayı İngiliz kulübü 2-0 kazandı.

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