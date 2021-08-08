Satış imparatorluğu

İtalya’nın kendi halinde takımı Atalanta, ihraç ettiği oyuncularla kasasını doldurdu. Bergamo ekibi, Avrupa'nın altyapısı oldu! Aldığı oyuncuları parlatıp astronomik bedellerle satan Atalanta toplamda 308 milyon Euro kazandı
Bergamo şehrinin takımı olan Atalanta son yıllarda futboluyla göz okşarken, oyuncular için de adeta yükselmek adına bir basamak. Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde altıncı sezonunu geçiren mavi-siyahlı ekip, oyuncu satışlarından 308 milyon Euro gelir elde etti. Son olarak Cristian Romero 55 milyon Euro bonservis ücretiyle Tottenham'a giderken, Atalanta'nın da rekorlarından biri olarak kayıtlara geçti. Bergamo temsilcisi, Romero'nunyerini ise Merih Demiral'ı kiralayarakdoldurdu. Arjantinli stoperden önce Atalanta, İtalya'nın dev ekiplerine adeta her sezon bir yıldız sattı. Juventus, Kulusevski için 35 milyon Euro verirken, sırasıyla Franck Kessie, Milan'ın (32 milyon), Bryan Cristante ise Roma'nın (27 milyon Euro) yolunu tuttu. Manchester United'a AmadDiallo'yu 21 milyon Euro'ya verenGasperini'nin takımı; bir diğer İngiliz ekibi Leicester City'ye de TimothyCastagne için 20 milyon Euro ödetti.
GASPERİNİ'DEN MERİH'E ÖVGÜ ATALANTA'NIN Juventus'tan 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral için Bergamo ekibinin hocası Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu. Bu transferden çok mutlu olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Merih kalitesi belli bir isim. Atalanta'ya en iyi şekilde katkı yapacağından şüphem yok" dedi. Öte yandan Atalanta, Premier Lig ekibi West Ham United ile dün hazırlık maçı yaptı. Merih'in de forma giydiği karşılaşmayı İngiliz kulübü 2-0 kazandı.