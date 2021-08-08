Son dakika: Beşiktaş’ta mutlu son! Rachid Ghezzal ile anlaşma sağlandı...

BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM

Transfer sürecinde tavrını Beşiktaş'tan yana koyan ve bu tutumuyla taraftarın gönlünü fetheden Rosier, kulübün YouTube kanalına konuştu ve şunları söyledi: "Daha iyi teklifler de aldım ama ben hep Beşiktaş'ı istedim. Menajerlerim sosyal medyada Beşiktaş'ta devam etmeyeceğim yönünde haberlerin çıktığını söyledi. Taraftarların içini rahatlatmak için bir cümle düşünüyorduk. 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' cümlesi aklıma yattı. Zaten o paylaşımı yaptıktan sonra olay yayıldı."