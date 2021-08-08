Son dakika: Beşiktaş’ta mutlu son! Rachid Ghezzal ile anlaşma sağlandı...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ın çifte şampiyonluğunda en büyük payı olan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, yeniden Kartal oldu.
BEŞİKTAŞ VE LEİCESTER CİTY ANLAŞMAYA VARDI
Transferi için büyük çaba harcanan Cezayirli yıldız için Galatasaray'ın da devreye girmesiyle pazarlıklar uzamıştı. Fakat Beşiktaş Ghezzal inadından vazgeçmedi ve sonunda Leicester City ile anlaşma sağlayarak transferi bitirdi.
GHEZZAL İLE 3+1 SÖZLEŞME İMZALANACAK
Geçtiğimiz ay 29 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibini de 3 milyon Euro bonservis ve başarı bonusu teklifiyle ikna etti.
GHEZZAL HAFTA İÇİ İSTANBUL'A GELECEK
Beşiktaş'ın rakamın bir bölümünü peşin olarak karşılayacağı ifade edildi. Cezayirli kanat oyuncusu, hafta içi İstanbul'da imzayı atacak.
Rachid Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 8 gol ve 18 asistlik performansıyla kazanılan çifte kupada en büyük pay sahiplerinden biri oldu.
BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM
Transfer sürecinde tavrını Beşiktaş'tan yana koyan ve bu tutumuyla taraftarın gönlünü fetheden Rosier, kulübün YouTube kanalına konuştu ve şunları söyledi: "Daha iyi teklifler de aldım ama ben hep Beşiktaş'ı istedim. Menajerlerim sosyal medyada Beşiktaş'ta devam etmeyeceğim yönünde haberlerin çıktığını söyledi. Taraftarların içini rahatlatmak için bir cümle düşünüyorduk. 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' cümlesi aklıma yattı. Zaten o paylaşımı yaptıktan sonra olay yayıldı."
KOCADAĞ'DAN ASLAN'A GÖNDERME!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a açıklamalarda bulundu. "Forvet transferinde 3 adayımız var. 10 gün içinde sonlandırmayı düşünüyoruz" diyen Kocadağ, G.Saray'ın Rosier ve Ghezzal için devreye girmesine de gönderme yaptı: "Transfer piyasası serbest piyasa ama Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumdan dolayı, hem Türk futbolunun geleceği hakkında şikâyet edip hem de rakip takımın ilgilendiği futbolcularla ilgilenince çok samimi olmuyor."