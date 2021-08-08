Barcelona'nın takımdan ayrıldığını açıkladığı Lionel Messi'nin yeni adresinin PSG olması bekleniyor. Arjantinli süper yıldızla görüşmelerini sürdüren Fransız deviyle ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Messi-Mbappe-Ronaldo-Haaland'ı yakından ilgilendiren son dakika transfer gelişmelerinin detayları...
Barcelona Kulübü 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.51'de yayınladığı duyuruyla Lionel Messi'nin yeni sezonda takımda olmayacağını duyurmuştu.
Açıklamada La Liga'daki maaş limiti kuralları nedeniyle Messi ile anlaşılmasına rağmen Arjantinli yıldızla sözleşme imzalanamadığı kaydedilmişti.
Dünya futbolunda deprem etkisi yaratan bu gelişme sonrası Lionel Messi'nin yeni adresinin neresi olacağı herkes tarafından büyük merak konusu oldu.
PEP GUARDIOLA'YI YIKAN HABER
Onunla her zaman yeniden çalışmayı hayal eden Pep Guardiola, City'e Messi'nin ayrılacağının açıklanmasından birkaç saat önce 117.5 milyon Euro bedelle Jack Grealish'i transfer ettirdi.
Pandemi sebebiyle büyük maddi zarara uğrayan kulüplerin olduğu ortamda Arjantinli süper yıldızın yeni takımının büyük olasılıkla PSG olması bekleniyor.
MESSI GELİRSE MBAPPE GİDECEK
Ancak Fransız devi, bu sezon Donnarumma, Sergio Ramos ve Wijnaldum gibi yıldızları bonservis bedeli olmadan kadrosuna katsa da yüklü maaş ödemelerinin altına girmiş durumda.
MESSI BARÇA'DA KALIRSA; RONALDO PSG'YE, HAALAND REAL MADRID'E
Yine çıkan bazı haberlerde Mbappe'nin bir takımın lideri olmak istediği, Neymar'ın varlığı ve Messi'nin gelişiyle de bu durumun imkansız olacağı için Real Madrid'e gitmeye hazırlandığı kaydedildi.
Lionel Messi 16 yıldır formasını giydiği Barcelona'da 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 7 İspanya Kupası, 8 İspanya Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 35 kupa kazandı.
Arjantinli yaşayan efsane bireysel olarak ise 6 Altın Top, 1 kez dünyada yılın futbolcusu, 3 kez Avrupa'da yılın futbolcu, 10 kez La Liga'da sezonun oyuncusu ödüllerinin sahibi oldu.