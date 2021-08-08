MESSI BARÇA'DA KALIRSA; RONALDO PSG'YE, HAALAND REAL MADRID'E

Yine çıkan bazı haberlerde Mbappe'nin bir takımın lideri olmak istediği, Neymar'ın varlığı ve Messi'nin gelişiyle de bu durumun imkansız olacağı için Real Madrid'e gitmeye hazırlandığı kaydedildi.