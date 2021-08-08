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Giriş Tarihi: 8.8.2021 10:16 Son Güncelleme: 8.8.2021 10:17

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

Son dakika haberi... Barcelona'nın takımdan ayrıldığını açıkladığı Lionel Messi'nin yeni adresinin PSG olması bekleniyor. Arjantinli süper yıldızla görüşmelerini sürdüren Fransız deviyle ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Messi-Mbappe-Ronaldo-Haaland'ı yakından ilgilendiren son dakika transfer gelişmelerinin detayları...

Barcelona'nın takımdan ayrıldığını açıkladığı Lionel Messi'nin yeni adresinin PSG olması bekleniyor. Arjantinli süper yıldızla görüşmelerini sürdüren Fransız deviyle ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Messi-Mbappe-Ronaldo-Haaland'ı yakından ilgilendiren son dakika transfer gelişmelerinin detayları...

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

Barcelona Kulübü 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.51'de yayınladığı duyuruyla Lionel Messi'nin yeni sezonda takımda olmayacağını duyurmuştu.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

Açıklamada La Liga'daki maaş limiti kuralları nedeniyle Messi ile anlaşılmasına rağmen Arjantinli yıldızla sözleşme imzalanamadığı kaydedilmişti.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

Dünya futbolunda deprem etkisi yaratan bu gelişme sonrası Lionel Messi'nin yeni adresinin neresi olacağı herkes tarafından büyük merak konusu oldu.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

PEP GUARDIOLA'YI YIKAN HABER

Onunla her zaman yeniden çalışmayı hayal eden Pep Guardiola, City'e Messi'nin ayrılacağının açıklanmasından birkaç saat önce 117.5 milyon Euro bedelle Jack Grealish'i transfer ettirdi.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

Pandemi sebebiyle büyük maddi zarara uğrayan kulüplerin olduğu ortamda Arjantinli süper yıldızın yeni takımının büyük olasılıkla PSG olması bekleniyor.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

MESSI GELİRSE MBAPPE GİDECEK

Ancak Fransız devi, bu sezon Donnarumma, Sergio Ramos ve Wijnaldum gibi yıldızları bonservis bedeli olmadan kadrosuna katsa da yüklü maaş ödemelerinin altına girmiş durumda.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

Fransız basını, PSG'nin 3 süper yıldızın maaşını karşılaşayacak durumda olmadığını ve Messi'nin transfer edilmesi durumunda Kylian Mbappe ile yolların ayrılacağını iddia etti.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

POCHETTINO İDDİAYI REDDETTİ

PSG menajeri Mauricio Pochettino ise basın toplantısında kendisine sorulan "Messi ile sözleşme imzalamak, Mbappe'nin takımdan ayrılacağı anlamına mı geliyor?" sorusuna gülerek "Hayır!" yanıtını verdi.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

MESSI BARÇA'DA KALIRSA; RONALDO PSG'YE, HAALAND REAL MADRID'E

Yine çıkan bazı haberlerde Mbappe'nin bir takımın lideri olmak istediği, Neymar'ın varlığı ve Messi'nin gelişiyle de bu durumun imkansız olacağı için Real Madrid'e gitmeye hazırlandığı kaydedildi.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

Ayrıca La Liga yönetiminin geri adım atması halinde ise Messi'nin Barcelona'da kalacağı ve PSG'nin Mbappe'nin idolü Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacağı belirtildi.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

MESSI 16 YILDA 35 KUPA KAZANDI

Bu durumda Mbappe'yi alamayacak olan Real Madrid'in ise Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı transfer edeceğinin altı çizildi.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

Lionel Messi 16 yıldır formasını giydiği Barcelona'da 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 7 İspanya Kupası, 8 İspanya Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 35 kupa kazandı.

Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...

Arjantinli yaşayan efsane bireysel olarak ise 6 Altın Top, 1 kez dünyada yılın futbolcusu, 3 kez Avrupa'da yılın futbolcu, 10 kez La Liga'da sezonun oyuncusu ödüllerinin sahibi oldu.

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