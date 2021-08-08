Belçika Ligi'nin 3. haftasında Royal Antwerp deplasmanda Standard Liege ile karşılaştı. Michael Frey takımının 5 golüne de imza atarak maça damga vuran isim oldu.
Fenerbahçe, 17 Haziran'da yaptığı açıklamayla Michael Frey'in Royal Antwerp'e satıldığını duyurmuştu. 27 yaşındaki İsviçreli oyuncu bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Michael Frey, Fenerbahçe'ye 2018 yılında FC Zürich'ten 2.6 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. İsviçreli golcü, Sarı-Lacivertli takımda forma şansı bulamamış ve önce Nürnberg'e ardından da Beveren'e kiralanmıştı.