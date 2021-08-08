Son dakika: Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşları içerisinde veda ediyor! ’Gideceğim takım...’

Son dakika haberi... Lionel Messi, 21 yıldır formasını giydiği Barcelona'ya gözyaşları içerisinde veda ediyor. Arjantinli yıldız düzenlediği basın toplantısında "Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim. Bugün, ne yazık ki her şeye veda etmek zorundayım. 13 yaşından beri bu kulupteyim. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Messi'nin basın toplantısındaki sözleri...
"Bugün, ne yazık ki her şeye veda etmek zorundayım. 13 yaşından beri bu kulupteyim. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum. Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim.
UMARIM BİR GÜN TEKRAR DÖNEBİLİRİM
Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Tamamen dolu olan bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Beni seven herkese minnettarım. Umarım bir gün tekrar buraya dönebilirim ve Barcelona'nın dünyanın en iyi kulübü olmaya devam etmesi için çalışmaya devam edebilirim.
Barcelona'dan ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Size 'Elveda' diyeceğim hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Ben ayrılmak istemedim. Ben, kulüp ve Laporta elimizden gelen her şeyi yaptık. La Liga yönetimi yüzünden sözleşme gerçekleşmedi.
PSG VE TRANSFER AÇIKLAMASI
'Konuşurum' diye düşündüğüm hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Şu anda transferim için bir ihtimal var fakat bugün itibarıyla henüz kimseyle anlaşmadım. Ayrılığım açıklandıktan sonra birçok kulüp aradı, birçok kulüp ilgilendi ancak herhangi bir şey bitmiş değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. PSG'de ihtimaller arasında.
Buradan ayrılmak istemedim çünkü Barcelona, benim aşık olduğum kulüp. İnsanlar, bensiz Barcelona'ya da alışacak, tıpkı diğer her şeye alıştıkları gibi.
Muhtemelen gideceğim kulüp Barcelona'nın rakibi olacak...
Lequipe'e göre, Barça'ya veda eden Lionel Messi'nin bu akşam saatlerinde Paris'te olması bekleniyor. Oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Messi ve PSG yeni bir sözleşme için her türlü konuda anlaşmaya vardı.
Geleceğime ve kariyerime odaklanmam lazım. PSG'li futbolcularla çektirdiğimiz fotoğraf sadece bir fotoğraftı. Başka bir anlamı yok.