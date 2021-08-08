Son dakika: Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşları içerisinde veda ediyor! ’Gideceğim takım...’





PSG VE TRANSFER AÇIKLAMASI

'Konuşurum' diye düşündüğüm hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Şu anda transferim için bir ihtimal var fakat bugün itibarıyla henüz kimseyle anlaşmadım. Ayrılığım açıklandıktan sonra birçok kulüp aradı, birçok kulüp ilgilendi ancak herhangi bir şey bitmiş değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. PSG'de ihtimaller arasında.

Buradan ayrılmak istemedim çünkü Barcelona, benim aşık olduğum kulüp. İnsanlar, bensiz Barcelona'ya da alışacak, tıpkı diğer her şeye alıştıkları gibi.

Muhtemelen gideceğim kulüp Barcelona'nın rakibi olacak...

Lequipe'e göre, Barça'ya veda eden Lionel Messi'nin bu akşam saatlerinde Paris'te olması bekleniyor. Oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Messi ve PSG yeni bir sözleşme için her türlü konuda anlaşmaya vardı.