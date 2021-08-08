Son dakika transfer haberi... Trabzonspor, Parma'da forma giyen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius transferini bitirdi. Golcü oyuncunun kulübü Parma ile de anlaşıldı. Bordo mavililer Parma'dan Gervinho'yu da renklerine bağlamıştı. Geçen sezon da santrafor konusunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Cornelius transferini bitirdi!
SON DAKİKA: TRABZONSPOR'UN YENİ FORVETİ CORNELİUS!
Uzun süredir forvet transferi için uğraşan Trabzonspor yönetimi Cornelius'u bitirdi. 1993 doğumlu golcü daha önce FC Kopenhag, Atalanta, Bordeaux gibi takımlarda da forma giymişti. Cornelius'un adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.
Cornelius; Hamsik, Gervinho, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Bruno Peres'ten sonra Trabzonspor'un 7. transferi oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cornelius'un transfer süreciyle alakalı sürecin olumlu gittiğini belirterek, "Parma kulübü ile rakamsal konularda görüşmelerimiz sürüyor. Süreç olumlu şekilde devam ediyor" dedi.