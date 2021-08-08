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Giriş Tarihi: 8.8.2021 16:49 Son Güncelleme: 8.8.2021 17:30

Son dakika: Trabzonspor, Cornelius ve Parma ile anlaşmaya vardı! Uçak İtalya'ya gidiyor...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Trabzonspor, Cornelius ve Parma ile anlaşmaya vardı! Uçak İtalya’ya gidiyor...

Son dakika haberi... Trabzonspor, Andreas Cornelius transferi için Parma ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuyu alacak uçağın yarın İtalya’ya gitmesi bekleniyor. Bu sezon Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Dorukhan gibi önemli transferler yapan Trabzonspor, aradığı forveti de buldu. Bordo mavililer Danimarkalı golcü Cornelius ile anlaştı.

Son dakika transfer haberi... Trabzonspor, Parma'da forma giyen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius transferini bitirdi. Golcü oyuncunun kulübü Parma ile de anlaşıldı. Bordo mavililer Parma'dan Gervinho'yu da renklerine bağlamıştı. Geçen sezon da santrafor konusunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Cornelius transferini bitirdi!

SON DAKİKA: TRABZONSPOR'UN YENİ FORVETİ CORNELİUS!

Uzun süredir forvet transferi için uğraşan Trabzonspor yönetimi Cornelius'u bitirdi. 1993 doğumlu golcü daha önce FC Kopenhag, Atalanta, Bordeaux gibi takımlarda da forma giymişti. Cornelius'un adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.

Cornelius; Hamsik, Gervinho, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Bruno Peres'ten sonra Trabzonspor'un 7. transferi oldu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cornelius'un transfer süreciyle alakalı sürecin olumlu gittiğini belirterek, "Parma kulübü ile rakamsal konularda görüşmelerimiz sürüyor. Süreç olumlu şekilde devam ediyor" dedi.

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Son dakika: Trabzonspor, Cornelius ve Parma ile anlaşmaya vardı! Uçak İtalya'ya gidiyor...
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