SON DAKİKA: TRABZONSPOR'UN YENİ FORVETİ CORNELİUS!

Uzun süredir forvet transferi için uğraşan Trabzonspor yönetimi Cornelius'u bitirdi. 1993 doğumlu golcü daha önce FC Kopenhag, Atalanta, Bordeaux gibi takımlarda da forma giymişti. Cornelius'un adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.