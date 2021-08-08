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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Ve Kartal Ghezzal’ı bitirdi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ve Kartal Ghezzal’ı bitirdi

Uzun süren pazarlıklar sonunda anlaşma sağlandı. Leicester City, 3 milyon Euro bonservis ve başarı bonusu teklifini kabul etti. 29 yaşındaki oyuncu hafta içi İstanbul’da resmi imzayı atacak

Geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ın çifte şampiyonluğunda büyük payı olan Rachid Ghezzal, yeniden Kartal oldu. Transferi için büyük çaba harcanan Cezayirli yıldız için Galatasaray'ın da devreye girmesiyle pazarlıklar uzamıştı. Ama Beşiktaş inadından vazgeçmedi ve sonunda Leicester City ile anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz ay 29 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibini de 3 milyon Euro bonservis ve başarı bonusu teklifiyle ikna etti. Beşiktaş'ın rakamın bir bölümünü peşin olarak karşılayacağı ifade edildi. Cezayirli kanat oyuncusu, hafta içi İstanbul'da imzayı atacak.

BEN BEŞIKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM
TRANSFER sürecinde tavrını Beşiktaş'tan yana koyan ve bu tutumuyla taraftarın gönlünü fetheden Rosier, kulübün YouTube kanalına konuştu ve şunları söyledi: "Daha iyi teklifler de aldım ama ben hep Beşiktaş'ı istedim. Menajerlerim sosyal medyada Beşiktaş'ta devam etmeyeceğim yönünde haberlerin çıktığını söyledi. Taraftarların içini rahatlatmak için bir cümle düşünüyorduk. 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' cümlesi aklıma yattı. Zaten o paylaşımı yaptıktan sonra olay yayıldı."

KOCADAĞ'DAN ASLAN'A GÖNDERME!
BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a açıklamalarda bulundu. "Forvet transferinde 3 adayımız var. 10 gün içinde sonlandırmayı düşünüyoruz" diyen Kocadağ, G.Saray'ın Rosier ve Ghezzal için devreye girmesine de gönderme yaptı: "Transfer piyasası serbest piyasa ama Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumdan dolayı, hem Türk futbolunun geleceği hakkında şikâyet edip hem de rakip takımın ilgilendiği futbolcularla ilgilenince çok samimi olmuyor."

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Ve Kartal Ghezzal’ı bitirdi
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