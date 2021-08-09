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Giriş Tarihi: 9.8.2021 22:47 Son Güncelleme: 9.8.2021 22:57

Son dakika: Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

İHA
Son dakika: Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinden sonra Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Vitor Pereira, Caner Erkin'in performansından memnun olmadığı ve oyun anlayışında düşünmediği için oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

BİR TAKIM GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de son gelişmelerin ardından Pereira'nın takımda istemediği oyuncu sayısı 11'e yükseldi. İşte o isimler: Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam, Oğuz Kağan Güçtekin, Caner Erkin, Sinan Gümüş.

CAULKER DA TOPUN AĞZINDA

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın imzasından önce kadroya katılan Steven Caulker'ın de Caner ve Sinan'la aynı kaderi paylaşması bekleniyor. Portekizli hocanın, topu hızlı kullanamadığı ve oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği İngiliz stoperin biletini kestiği gelen haberler arasında.

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Son dakika: Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!
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