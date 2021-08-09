Son dakika: Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Vitor Pereira, Caner Erkin'in performansından memnun olmadığı ve oyun anlayışında düşünmediği için oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.
BİR TAKIM GÖZDEN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de son gelişmelerin ardından Pereira'nın takımda istemediği oyuncu sayısı 11'e yükseldi. İşte o isimler: Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam, Oğuz Kağan Güçtekin, Caner Erkin, Sinan Gümüş.
CAULKER DA TOPUN AĞZINDA
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın imzasından önce kadroya katılan Steven Caulker'ın de Caner ve Sinan'la aynı kaderi paylaşması bekleniyor. Portekizli hocanın, topu hızlı kullanamadığı ve oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği İngiliz stoperin biletini kestiği gelen haberler arasında.