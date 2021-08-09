Son dakika: Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Vitor Pereira, Caner Erkin'in performansından memnun olmadığı ve oyun anlayışında düşünmediği için oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.