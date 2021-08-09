Fenerbahçe hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, son provasına Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor karşısında çıkıyor.
Saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI | FENERBAHÇE 0-0 GİRESUNSPOR
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Serdar, Mesut
Giresunspor: Okan, Hüsamettin, Douglas, Alexis Perez, Zeki Yavru, Esat, Flavio, Joey, Nalepa, Serginho, Balde.