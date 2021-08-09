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Giriş Tarihi: 9.8.2021 19:58 Son Güncelleme: 9.8.2021 20:02

Fenerbahçe hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşıyor

Fenerbahçe hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşıyor

Süper Lig için son provasına çıkan Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele, D-Smart ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, son provasına Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor karşısında çıkıyor.

Saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | FENERBAHÇE 0-0 GİRESUNSPOR

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Serdar, Mesut

Giresunspor: Okan, Hüsamettin, Douglas, Alexis Perez, Zeki Yavru, Esat, Flavio, Joey, Nalepa, Serginho, Balde.

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Fenerbahçe hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşıyor
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