Fenerbahçe’de başkan Ali Koç transferde sınırları aştı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetiminin stoper transferleri devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Ali Koç başkanlığında üç yılda 8 farklı ülkeden 11 stoperi takıma katarken, bu isimlerin sonuncusu ise Güney Kore'den gelen 24 yaşındaki Min- Jae Kim oldu. Kanarya, transfer sezonunun hemen başında da Steven Caulker'ı transfer etmişti. Sarılacivertliler, Koç başkanlığında Güney Kore, Almanya, Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Türkiye'den stoper takviyesi yaptı ve bu isimlere 10.2 milyon Euro ödedi.

PAS BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Çin Süper Ligi'nden transfer edilen ve performansı merak edilen Kim'in en fazla dikkat çeken özellikleri ise pas başarı yüzdesi ve ikili mücadele karnesi. Oyuncu yüzde 93'lük pas başarısıyla geçtiğimiz sezonu tamamlarken, aynı zamanda yüzde 69 ikili mücadele kazanma, yüzde 70 de hata topu kapma yüzdesine ulaştı. 2.2'lik rakibin ayağından top çalma değerine sahip olan 24 yaşındaki oyuncu, 2.2 gibi düşük maç başına uzun pas atma karnesi ile geçtiğimiz sezonu tamamladı. Kısa paslarla garanti bir oyunu tercih eden Güney Koreli futbolcu, 1.59'luk dripling karnesiyle de öne çıkıyor.

MİN-JAE KİM: PEREİRA ÇOK İYİ HOCA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min- Jae Kim dün Türk Hava Yolları'nın (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul'a geldi. Yönetici Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç'ın karşıladığı Güney Koreli stoper, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün kendisini transfer etmek istemesinden onur duyduğunu belirtti. Çin'de oynadığı dönemde Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai takımına karşı birçok maçta forma giydiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, Pereira'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu vurguladı.

"PORTO, JUVENTUS VE TOTTENHAM İZLİYORDU"

Beijing Guoan Yardımcı Antrenörü Zoran Jankovic, talebesi Min-Jae Kim'i anlattı. Onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştığını söyleyen Jankovic, "Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularla oynuyormuş kadar rahat ve sorunları kolaylıkla çözüyor. Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus scoutları onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı" dedi.

GÜRCAN BİLGİÇ - ASIL SORUN DOĞRU ANALİZ YAPILMAMASI

Aslında baktığımızda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aldığı tek stoper var; o da Attila Szalai. Zanka'yı dönemin sportif direktörü Damien Comolli getirdi. Serdar Aziz mecburiyetti. Tisserand ve Lemos teknik heyet seçimiydi. Aynı Güney Koreli yeni transfer Kim gibi. Burada olan sıkıntı teknik adamların doğru analiz yapmaması ve transfer bütçesinin yetersiz olması. Serbest adam arıyorsunuz, bulabildiğinize de razı oluyorsunuz. Eğer Fenerbahçe dörtlü oynasaydı, Caulker ile problemlerini çözecekti. Yeni hoca ve yeni format, yeni transfere neden oldu.