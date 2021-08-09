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Giriş Tarihi: 9.8.2021 12:14

Giresunspor Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Giresunspor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

Giresunspor Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Giresunspor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, yaklaşık bir hafta sonra başlayacak olan ligler öncesi son durumunu görmek istiyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise, Giresunspor Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Giresunspor Fenerbahçe maçı yayın kanalı

Giresunspor Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Liglerin başlamasına kısa bir süre kala, Fenerbahçe sezon öncesi son durumu görmek istiyor. Fenerbahçeli futbolseverler ise Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'ın bu karşılaşmada oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Giresunspor Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Giresunspor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

İşte Giresunspor Fenerbahçe maçının canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar;

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

9 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan Giresunspor Fenerbahçe maçı D-Smart ve D-Smart Go'dan canlı olarak takip edilebilecek. Saat 20.00deki maçın öncesi ve sonrası da özel röportajlar ve yorumlar D-Smart ve D-Smart GO'dan ekranlara gelecek.

BURAK KAPACAK İLK KEZ ANTRENMANA ÇIKTI!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor'dan kadroya dâhil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Giresunspor Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Giresunspor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?
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