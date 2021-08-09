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Giriş Tarihi: 9.8.2021 10:35 Son Güncelleme: 9.8.2021 10:52

Son dakika: Taraftarı heyecanlandıran iddia! "Ne De Jong, ne Costa! Beşiktaş..."

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Taraftarı heyecanlandıran iddia! Ne De Jong, ne Costa! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Valentin Rosier, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ı da İstanbul'a bekliyor. Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, bir stoper ve bir de forvet için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili çarpıcı transfer bilgileri verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Valentin Rosier, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ı da İstanbul'a bekliyor. Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, bir stoper ve bir de forvet için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili çarpıcı transfer bilgileri verdi.

İŞTE FATİH DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI...

"Beşiktaş kadroyu çok bozmadığı için geçen sezon başı yaşadığı handikapları yaşamaz ama yüzde 55-60 oranında hazır olduğunu düşünüyorum. Daha önce bana sorduğunuz 'Beşiktaş transferde gecikiyor mu?' sorusuna 'Mevcut şartlarda hayır. Paniğe gerek yok.' demiştim.

Bu süreçe Beşiktaş, takımı çifte şampiyonluğa götüren en önemli yıldızlardan ikisi Rosier ve Ghezzal ile anlaştığı gibi Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi bonservisi elinde olan kaliteli oynamaya hazır yerli oyuncuları kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın en flaş transferi kesinlikle Alex Teixeira! Brezilyalı oyuncu hem 10 nuamra hem forvet oynayabiliyor.

Godin'den vazgeçilmedi, Cagliari ile anlaşıldı oyuncu bekleniyor.

Francisco Montero da yeniden Beşiktaş'ta oynamak istiyor, kiralık olarak gelmek istediğini yönetime iletti.

Forvette ise De Jong ve Diego Costa, Beşiktaş'ın listesinin ilk iki sırasındaki isimler ancak yaptığım araştırmalara göre Beşiktaş daha büyük bir golcünün peşinde! Bu ikisinin dışında çok gizli bir şekilde bu transfer için pozisyon alındığı fikri bende oluştu.

Bu yıldız transferi gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum ama Beşiktaş'ın iyi bir golcüye ihtiyacı var. Yönetim ve teknik kadronun aksine ben N'Sakala'nın gönderilip yerine Şampiyonlar Ligi seviyesinde sol bek alınmasını ve şartlar oluşursa da kaleci Mert Günok'un kadroya dahil edilmesinin Beşiktaş'a güç katacağına inanıyorum.

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Son dakika: Taraftarı heyecanlandıran iddia! "Ne De Jong, ne Costa! Beşiktaş..."
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