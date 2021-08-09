Son dakika: Taraftarı heyecanlandıran iddia! "Ne De Jong, ne Costa! Beşiktaş..."

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Valentin Rosier, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ı da İstanbul'a bekliyor. Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, bir stoper ve bir de forvet için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili çarpıcı transfer bilgileri verdi.

İŞTE FATİH DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI...



"Beşiktaş kadroyu çok bozmadığı için geçen sezon başı yaşadığı handikapları yaşamaz ama yüzde 55-60 oranında hazır olduğunu düşünüyorum. Daha önce bana sorduğunuz 'Beşiktaş transferde gecikiyor mu?' sorusuna 'Mevcut şartlarda hayır. Paniğe gerek yok.' demiştim.