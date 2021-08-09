Son dakika: Beşiktaş’ın yeni transferi Alex Teixeira İstanbul’a geldi!

BEŞİKTAŞ'TA SANTRFOR HEDEFİ DİEGO COSTA VEYA LUUK DE JONG

Beşiktaş, santrfor bölgesine yapılacak transfer için 3 milyon Euro bütçe belirledi. Luuk De Jong ve Diego Costa ile görüşmeler devam ediyor. Diego Costa'nın 6-7 gün için kararını Beşiktaş'ı bildirmesi bekleniyor.