Son dakika: Beşiktaş’ın yeni transferi Alex Teixeira İstanbul’a geldi!

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ta transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, flaş bir transferi daha duyurdu. Beşiktaş, Brezilyalı golcü isim Alex Teixeira'yı resmen açıkladı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
OYUNCUYU KULÜP YETKİLİLERİ KARŞILADI
Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi. Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı.
Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi | Video
Beşiktaş, yeni transferi Alex Teixeira'yı sosyal medya hesabından bir videoyla paylaşarak resmen duyurdu.
"SİZ İSTEDİNİZ BEN GELİYORUM"
Beşiktaş'ın paylaştığı videoda Alex Teixeira, "Siz istediniz ben geliyorum" ifadelerini kullanırken, artık sembol haline gelen Kartal işaretini yaptı.
Beşiktaş Alex Teixeira'yu böyle duyurdu! "Siz istedeniz ben geliyorum"
31 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldikten sonra karantinaya girecek ve daha sonra takıma katılacak. Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
TEİXEİRA 7 GÜN KARANTİNADA KALACAK
Sercan Dikme: "Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi. Deneyimli oyuncu İstanbul'da 7 gün karantinada kalacak. Karantina sürecinin ardından ise takımla antrenmanlara başlayacak."
BEŞİKTAŞ'TA SANTRFOR HEDEFİ DİEGO COSTA VEYA LUUK DE JONG
Beşiktaş, santrfor bölgesine yapılacak transfer için 3 milyon Euro bütçe belirledi. Luuk De Jong ve Diego Costa ile görüşmeler devam ediyor. Diego Costa'nın 6-7 gün için kararını Beşiktaş'ı bildirmesi bekleniyor.
Luuk De Jong, Beşiktaşlı yöneticilere sakatlığının ardından Sevilla ile antrenmanlara çıkıp kendisini göstermek istediğini iletti. Ancak Sevilla ise oyuncuya kulüp bulması gerektiğini söyledi.