Son dakika: Dünya yıldızı Lionel Messi Paris’i sokağa döktü! PSG taraftarı nöbette...

SERGİO RAMOS İLE AYNI TAKIMDA OLACAKLAR..

İspanya'da defalarca derbide karşı karşıya gelen Sergio Ramos ve Lionel Messi bu kez PSG'de, aynı başarı için mücadele edecekler. Messi'nin Neymar'dan 10 numarayı alıp almayacağı ise henüz belli değil.