Fenerbahçe'de forvet transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer döneminin başından beri Ricardo Lopes Pereira, Vedat Muriqi, Edin Dzeko, Sörloth gibi isimler gündeme gelmişti. Geçen sezon golcü konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu kez aynı problemi yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu yaz transfer döneminde Serdar Dursun, Caulker, Çağtay, Burak Kapacak ve son olarak stoper Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de artık hedef santrafor! Samatta, Valencia ve Serdar Dursun eldeki hücum opsiyonlar arasında fakat yönetim oraya nokta atışı transfer yapmak istiyor. Son dakika haberine göre orta saha için de sürpriz bir iddia gündeme geldi.