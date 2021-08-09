Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu yaz transfer döneminde Serdar Dursun, Caulker, Çağtay, Burak Kapacak ve son olarak stoper Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de artık hedef santrafor! Samatta, Valencia ve Serdar Dursun eldeki hücum opsiyonlar arasında fakat yönetim oraya nokta atışı transfer yapmak istiyor. Son dakika haberine göre orta saha için de sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe, Sörloth transferi için çalışmalara devam ediyor. Alman ekibi Leipzig, Roma'nın kiralık teklifine olumsuz yanıt verdi. Fenerbahçe de Leipzig'e kiralık teklifte bulunmuştu.
Alman kulübü Norveçli golcü Sörloth'u bonservis bedeli olmadan bırakmaya sıcak bakmıyor. Sörloth da şu aşamada kariyerine Bundesliga'da devam etmek istiyor.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Sörloth transferlerinden olumsuz sonuç alınca başka alternatiflere yöneldi.
9 NUMARA İÇİN YENİ ADAY JONAS WİND!
Fransız basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Kopenhag'ın forveti Jonas Wind'i transfer etmek istiyor. Wind, daha önce UEFA'da Başakşehir'e de gol atmıştı. Kopenhag, Wind için 7 milyon Euro istiyor.
Wind eğer Fenerbahçe'ye transfer olursa Cisse'nin ayrılığı sonrasında boşta olan 9 numaralı formayı giyebilir. Fransız basını Wind için iki teklifin daha olduğunu iddia etti.
Haberde 1999 doğumlu Jonas Wind'in gelecek adına önemli bir forvet olduğu ve onu alan takımın para kazanma şansının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.
DANİMARKA MİLLİ TAKIMINDA DA OYNUYOR!
FC Kopenhag altyapısından yetişen Wind, Danimarka A milli takımında da 9 kez maça çıktı ve 3 gol attı.
Danimarka'da 75 maçta toplam 33 gol atan başarılı golcü UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maça çıkıp 2 gol attı.
FENERBAHÇE İÇİN MOUSSA SİSSOKO İDDİASI!
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız yıldızı Moussa Sissoko ile görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın takımndan ayrılması bekleniyor. Ozan Tufan'ın satışı konusunda yeni gelişmeler olursa Sissoko transferinde yeni gelişmeler olabilir.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MİLAN!
Giroud transferinde olduğu gibi Fenerbahçe'nin Sissoko transferinde de rakibi Milan!
Orta sahayı güçlendirmek isteyen Milan, Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'yu renklerine bağlamak istiyor.
31 yaşındaki Fransız yıldız 259 Premier Lig ers maçına çıkıp 14 gol attı. Ayrıca deneyimli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde de 26 kez forma giydi.
Fransa milli takımıyla da 71 maça çıkan Sissoko, 2 kez gol sevinci yaşadı.