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Giriş Tarihi: 9.8.2021 09:26 Son Güncelleme: 9.8.2021 10:10

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth'u bitiriyor! Teklifin detayları ortaya çıktı, Fransız yıldız için tek rakip...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

Fenerbahçe'de forvet transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer döneminin başından beri Ricardo Lopes Pereira, Vedat Muriqi, Edin Dzeko, Sörloth gibi isimler gündeme gelmişti. Geçen sezon golcü konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu kez aynı problemi yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu yaz transfer döneminde Serdar Dursun, Caulker, Çağtay, Burak Kapacak ve son olarak stoper Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de artık hedef santrafor! Samatta, Valencia ve Serdar Dursun eldeki hücum opsiyonlar arasında fakat yönetim oraya nokta atışı transfer yapmak istiyor. Son dakika haberine göre orta saha için de sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

SON DAKİKA: FRANSIZ BASINI YENİ SÖRLOTH'U DUYURDU!

Fenerbahçe, Sörloth transferi için çalışmalara devam ediyor. Alman ekibi Leipzig, Roma'nın kiralık teklifine olumsuz yanıt verdi. Fenerbahçe de Leipzig'e kiralık teklifte bulunmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

Alman kulübü Norveçli golcü Sörloth'u bonservis bedeli olmadan bırakmaya sıcak bakmıyor. Sörloth da şu aşamada kariyerine Bundesliga'da devam etmek istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Sörloth transferlerinden olumsuz sonuç alınca başka alternatiflere yöneldi.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

9 NUMARA İÇİN YENİ ADAY JONAS WİND!

Fransız basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Kopenhag'ın forveti Jonas Wind'i transfer etmek istiyor. Wind, daha önce UEFA'da Başakşehir'e de gol atmıştı. Kopenhag, Wind için 7 milyon Euro istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

Wind eğer Fenerbahçe'ye transfer olursa Cisse'nin ayrılığı sonrasında boşta olan 9 numaralı formayı giyebilir. Fransız basını Wind için iki teklifin daha olduğunu iddia etti.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

Haberde 1999 doğumlu Jonas Wind'in gelecek adına önemli bir forvet olduğu ve onu alan takımın para kazanma şansının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

DANİMARKA MİLLİ TAKIMINDA DA OYNUYOR!

FC Kopenhag altyapısından yetişen Wind, Danimarka A milli takımında da 9 kez maça çıktı ve 3 gol attı.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

Danimarka'da 75 maçta toplam 33 gol atan başarılı golcü UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maça çıkıp 2 gol attı.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

FENERBAHÇE İÇİN MOUSSA SİSSOKO İDDİASI!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız yıldızı Moussa Sissoko ile görüşmelere başladı.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın takımndan ayrılması bekleniyor. Ozan Tufan'ın satışı konusunda yeni gelişmeler olursa Sissoko transferinde yeni gelişmeler olabilir.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MİLAN!

Giroud transferinde olduğu gibi Fenerbahçe'nin Sissoko transferinde de rakibi Milan!

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Milan, Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'yu renklerine bağlamak istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

31 yaşındaki Fransız yıldız 259 Premier Lig ers maçına çıkıp 14 gol attı. Ayrıca deneyimli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde de 26 kez forma giydi.

Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth’u bitiriyor: Teklifin detayları ortaya çıktı! Fransız yıldız için tek rakip...

Fransa milli takımıyla da 71 maça çıkan Sissoko, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth'u bitiriyor! Teklifin detayları ortaya çıktı, Fransız yıldız için tek rakip...
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