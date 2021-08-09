Son dakika: Galatasaray Faslı 10 numara Amine Harit’in peşinde! Schalke 04 küme düşünce...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı kovalayan Aslan, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai yapıyor. Bu sezon 7 transfer yapan Aslan'ın en az 3-4 isimle daha anlaşacağı iddia ediliyor.