Son dakika: Galatasaray Faslı 10 numara Amine Harit’in peşinde! Schalke 04 küme düşünce...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı kovalayan Aslan, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai yapıyor. Bu sezon 7 transfer yapan Aslan'ın en az 3-4 isimle daha anlaşacağı iddia ediliyor.
Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Berkan Kutlu, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Sacha Boey, Cicaldau ve Barış Alper Yılmaz'ı alan Galatasaray'ın Moffi, Victor Nelsson ve Amine Harit ile ilgilendiği belirtiliyor.
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listedeki isimlerle temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, Schalke 04 forması giyen Amine Harit için devreye girdi.
Belhanda ile yolların ayrılmasından sonra 10 numara pozisyonu için arayış içinde olan Aslan, Morutan'ı gündemine almış ancak yüksek bonservis bedeli sebebiyle transferden vazgeçmişti.
Galatasaray için sürpriz bir iddia geldi. Almanya Bundesliga'dan Bundesliga 2'ye düşen Schalke 04'te forma giyen Amine Harit'i sarı-kırmızılı takımın istediği ifade ediliyor.
EVERTON DA İSTİYOR!
2017 yılında Nantes'tan Schalke 04'e imza atan Faslı orta saha, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Amine Harit'i Premier Lig ekibi Everton'ın da istediği yazılıyor.
Bundesliga'da 102 maça çıkan 24 yaşındaki isim, 12 gol 18 asistlik katkı sağladı.