Son dakika: Paris Saint-Germain taraftarı büyük bir heyecanla bekliyordu! Ancak Lionel Messi…

Son dakika… 30 Haziran 2021 tarihinde Barcelona'yla biten sözleşmesi LaLiga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle uzatamayan Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde İspanyol devinden resmen ayrıldı. Düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına boğulan Arjantinli efsane, Barcelona'dan ayrılmak istemediğini de söylemişti.
Ancak yeni sözleşme için LaLiga'nın belirlediği maaş limitinin altına bir türlü inemeyen Barcelona, Lionel Messi'yle yollarını resmen ayırdı.
Ayrılığın hemen ardından Messi için transfer dedikoduları Avrupa basınında adeta alev aldı. Manchester City ve PSG'nin ciddi şekilde ilgilendiği söylenen Messi, düzenlediği basın toplantısında PSG iddialarını doğruladı.
34 yaşındaki yıldız, Paris Saint-Germain ile görüştüğünü ancak henüz biten bir şey olmadığını ifade etti. Messi'nin bu sözlerinin ardından Bu akşam saatlerinde PSG'ye ineceği hem Fransız hem de İspanyol basınında söylendi.
Çıkan haberler üzerine Lionel Messi için Paris'te toplanan PSG taraftarları, büyük bir kalabalıkla birlikte heyecan içerisinde Messi'yi beklemeye başladı.
Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Lionel Messi ve PSG'nin transfer sürecinde henüz biten ve Messi'nin bugün içerisinde Paris'e gelmesi gibi bir durum olmadığını belirtti.
Ünlü gazeteci, Lionel Messi'nin Barcelona'daki evinde ailesiyle birlikte olduğunu belirtirken, menajeri ve babasıyla beraber PSG'nin sözleşmesini inceleme aşamasında olduğunu yazdı.
Paris'te Messi için toplanan PSG taraftarları ise Arjantinli yıldızın henüz şehre inmeyeceğini öğrendiklerinde hüsran yaşadılar.
EYFEL KULESİNİ KİRALADILAR
Yine Avrupa basınında yer alan iddialara göre, Lionel Messi'nin transferini büyük bir sükse ile duyuracak olan PSG, Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi'ni kiraladı.
Daha önce Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nde yaptığı gösteriyle duyuran PSG, Lionel Messi için de bir o kadar görkemli bir duyuru planlıyor.
Arjantinli süper yıldız, 13 yaşında girdiği Barcelona kulübünde tam 21 yıl geçirmiş, 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Messi, kazandığı 6 Ballon d'Or ödülüyle de bu alanda zirvede yer alıyor.