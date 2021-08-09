Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor transferi duyurdu! Andreas Cornelius formayı giydi! Resmi açıklama...
Giriş Tarihi: 9.8.2021 14:00 Son Güncelleme: 9.8.2021 14:12

Son dakika: Trabzonspor transferi duyurdu! Andreas Cornelius formayı giydi! Resmi açıklama...

Son dakika: Trabzonspor transferi duyurdu! Andreas Cornelius formayı giydi! Resmi açıklama...

Son dakika... Trabzonspor'un yeni golcüsü resmen Andreas Cornelius oldu. Danimarkalı forvet ile 4 yıllık anlaşma yapıldı. Cornelius'un kulübü Parma'ya 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro ödenecek. 28 yaşındaki futbolcu Karadeniz ekibinde 14 numaralı formayı giyecek.Trabzonspor, transferi sosyal medya hesabından yaptığı Viking paylaşımıyla duyurdu.. İşte detaylar...

Son dakika... Transfer döneminin en hızlı takımı olan Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna kattı. Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, Karadeniz ekibine imza attı. İstanbul'a doğru yola çıkan Cornelius, bordo-mavili takımda 14 numaralı formayı giyecek.

Yaz transfer döneminde; Hamsik, Perez, Gervinho, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz ve Koita'yı kadrosuna katan Trabzonspor, golcüsünü de buldu.

İtalyan ekibi Parma'dan Andreas Cornelius, Trabzonspor'a 4 yıllık imza attı. Oyuncu için Parma kulübüne 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödenecek.

Fırtına, Danimarkalı futbolcuya 4 yıllık sözleşme imzalarken, kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var.

Cornelius, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyecek. Trabzonspor, transferi sosyal medya hesabından yaptığı Viking paylaşımıyla duyurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer Şükrü Sözen'in villası!
Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
Son dakika haberi: Balıkesir otobüs kazası ile sarsılmıştı! Şok detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Fenerbahçe Çin'den bir yıldız daha getiriyor! Vitor Pereira Süper Lig'in eski yıldızını istedi...
Son dakika haberler: Balıkesir'deki otobüs kazasında tıp öğrencisi 2 genç kızdan biri öldü biri yaralı...
Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth'u getiriyor! Teklifin detayları ortaya çıktı transfer için tek rakip...
Son dakika: Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirdi! Fenerbahçe'nin gözü bu transferdeydi
Altın fiyatları sert geri çekildi! Altın için kafa karıştıran açıklamalar geliyor
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı! 2 önemli gündem masada
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 8 Ağustos 2021 MasterChef’te 6. önlüğü kim aldı? Kritik final turunda o isim
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor transferi duyurdu! Andreas Cornelius formayı giydi! Resmi açıklama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA