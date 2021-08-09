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Giriş Tarihi: 9.8.2021 06:42 Son Güncelleme: 9.8.2021 07:18

Son dakika: Trabzonspor'da Cornelius koptu geliyor! Yeni hedef N'Koulou

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor’da Cornelius koptu geliyor! Yeni hedef N’Koulou

Son dakika haberi... Trabzonspor, Andreas Cornelius ile imzaya çok yaklaştı. 28 yaşındaki oyuncuya 2.5 milyon Euro, kulübü Parma’ya da 5 milyon Euro teklif edildi. Bugün İtalya’ya Cornelius için uçak gidecek ve anlaşma sağlanırsa Trabzon’a dolu dönecek. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper için de arayışlara başlayan Bordo-Mavililer, Kamerunlu Nicolas N'Koulou ile temasa geçti.

Trabzonspor forvet transferine nokta koymaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan Andreas Cornelius'ta önemli mesafe kat etti.

28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde 5 milyon Euro teklif eden Fırtına, Danimarkalı futbolcuya da 4 yıllık sözleşme önerdi. Kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var.

Toplamda 2.5 milyon Euro'yu bulan bu teklife oyuncunun sıcak baktığı bildirilirken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Parma ile rakamsal konularda görüşüyoruz. Süreç olumlu devam ediyor. Ciddi mesafe aldık" dedi.

BUGÜN SON PÜRÜZLER GİDERİLECEK
Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon'a gelmiş ve Facetime ile oyuncuyla görüşüp, buradan ev bakmıştı. Bordo- mavililer de bugün Cornelius için İtalya'ya özel uçak gönderecek. Son pürüzler de giderilip anlaşma sağlanırsa, oyuncuyu da alıp Trabzon'a dönecek.

N'KOULOU İLE TEMAS KURULDU
Bu arada Trabzonspor'da forvet transferi için geri sayım sürerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper bölgesinde de arayışlar hız kazandı. Bordo-Mavililer, en son Torino'da forma giyen Nicolas N'Koulou ile temasa geçti.

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kamerunlu'nun menajerine şartlarını soran yöneticiler, kendi verebilecekleri rakamları da iletti. Ön liberoda da görev yapabilen N'Koulou'nun savunmaya rekabet getireceği düşünülüyor.

MOLDE MAÇINDAN DEV KAZANÇ
Trabzonspor'un Molde ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında tribünlerin %50'si seyirciye açılmıştı. Biletlerin tamamına yakını tükenirken 2 milyon 400 bin TL tribün geliri elde edildiği açıklandı. Maç günü TS Club mağazalarındaki satıştan da kasaya 1 milyon TL'ye yakın hasılat girdiği belirtildi.

İSKENDER GÜNEN : AVCI'NIN ELI HÜCUMDA GÜÇLÜ
Ekuban'ın gidişi Trabzonspor'u etkiler mi? Caleb Ekuban, Trabzonspor'a rezerv oyuncu olarak gelmişti. Ancak gösterdiği performansla takımın değişmez oyuncularından biri oldu. Atletik özellikleriyle ön plana çıkan ve mücadele gücü yüksek bir futbolcuydu. Ganalı oyuncu, Trabzonspor'a geldiği günden bugüne kadar çok önemli katkılar yaptı. Yokluğunda, Trabzonspor'un oluşturduğu kadro düşünüldüğünde çok önemli bir sorun ortaya çıkmaz. Çünkü Caleb Ekuban'ın olduğu hücum bölgesinde, bordo-mavili ekibin yetenekli oyuncuları mevcut.

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Son dakika: Trabzonspor'da Cornelius koptu geliyor! Yeni hedef N'Koulou
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