İSKENDER GÜNEN : AVCI'NIN ELI HÜCUMDA GÜÇLÜ

Ekuban'ın gidişi Trabzonspor'u etkiler mi? Caleb Ekuban, Trabzonspor'a rezerv oyuncu olarak gelmişti. Ancak gösterdiği performansla takımın değişmez oyuncularından biri oldu. Atletik özellikleriyle ön plana çıkan ve mücadele gücü yüksek bir futbolcuydu. Ganalı oyuncu, Trabzonspor'a geldiği günden bugüne kadar çok önemli katkılar yaptı. Yokluğunda, Trabzonspor'un oluşturduğu kadro düşünüldüğünde çok önemli bir sorun ortaya çıkmaz. Çünkü Caleb Ekuban'ın olduğu hücum bölgesinde, bordo-mavili ekibin yetenekli oyuncuları mevcut.