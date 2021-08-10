Abdulla Avcı’nın prensi Cornelius çalışıp geldi!

Trabzonspor forvet transferinde hedefi 12'den vurdu. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın nisan ayının ortasında verdiği transfer listesinin ilk sırasında yer alan Andreas Cornelius'u bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına renklerine bağladı. Bu transfer için yaptığı görüşmelerde iki kez masadan kalkan Trabzonspor, 4 gün önce oyuncunun, "Teklifiniz geçerliyse yeniden görüşelim" şeklindeki geri dönüşü üzerine transfer çalışmalarına hız vermişti.

BONSERVİSİ 5 YILDA ÖDENECEK

Bordo-mavililer, Danimarkalı golcüyle 1 milyon 500 bin Euro maaş ve bonuslarla birlikte 2 milyon 200 bin Euro ücret için anlaştı. 1.5 ay önce 28 yaşındaki yıldızın zorunlu satın alma opsiyonunu 8 milyon 400 bin Euro vererek kullanan Parma kulübünü de uzun çabalar sonucunda 5 milyon 100 bin Euro bonservis bedeli konusunda ikna etti. Daha sonra bu bedeli 5 yıla yayma konusunda yapılan pazarlıklarda da anlaşma sağlandı. Resmen Trabzonspor'un oyuncusu olan Cornelius dün özel uçakla şehre geldi.

TARAFTARLAR BAĞRINA BASTI

Uçaktan Türkçe "Geliyorum" paylaşımı yapan Andreas Cornelius, Trabzon'a indiğinde büyük bir coşku ile karşılaştı. Bordo-mavili renklere gönül verenler, yeni golcülerini tezahüratlarla bağrına basarken, şehirdeki futbol sevgisinin büyüklüğünü de göstermiş oldular.

SABAH SPOR ADIM ADIM DUYURDU

Andreas Cornelius ile ilgili Trabzonspor'un daha önce girişimleri olduğunu satırlarına taşıyan SABAH Spor, son görüşmeleri de adım adım takip etti. Danimarkalı golcünün Trabzon'dan ev baktığını ve kendisi için özel uçak gönderileceğini de Türkiye, SABAH Spor'dan öğrendi.

10 MADDEDE CORNELİUS

- Kariyeri boyunca 309 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 84 gol attı ve 30 gol pası verdi.

- Oyuncu bugüne kadar Danimarka A Milli Takımı ile 32 maçta görev yaparken, 6 gol atmayı başardı.

- Danimarkalı futbolcu için Bordeaux 1.39 milyon Euro öderken, Parma ise 8.4 milyon Euro bonservis verdi.

- Kariyeri boyunca 7 kupa kazanan tecrübeli golcü, 3 kez Kopenhag ile lig şampiyonluğu kupasını kaldırdı.

- Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan ve 1 gol atan Cornelius, Avrupa Ligi'nde ise 23 mücadelede 4 gol attı, 3 asist yaptı.

- Penaltı noktasına sadece 6 kez gelen Cornelius bu vuruşların 3'ünü ağlarla buluşturma başarısı gösterdi.

- 28 yaşındaki santrfor 1.93 metre boyunda ve sol ayağını daha etkili kullanmakta.

- Son iki sezonda 9 kez sakatlık yaşayan Cornelius, 17 maçta sakatlıklar yüzünden forma giyemedi.

- Çok sık cezalı duruma düşmeyen Danimarkalı, en son 2015-2016 sezonunda sarı kart cezası yüzünden oynayamadı.

- Cornelius kariyeri boyunca Gasperini, Solskjaer, Stole Solbakken gibi teknik direktörlerle çalışma şansı buldu.