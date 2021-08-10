Avcı’nın prensi çalışıp geldi!

Abdullah Avcı’nın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Danimarkalı golcü ile 3+1 yıllık sözleşme yapıldı. 28 yaşındaki oyuncu, Parma ile idman yapıp hazır halde kadroya katılınca tatlıya şerbet oldu
Trabzonspor forvet transferinde hedefi 12'den vurdu. Bordo-mavili yönetim, teknikdirektör Abdullah Avcı'nınnisan ayının ortasında verdiğitransfer listesinin ilk sırasındayer alan Andreas Cornelius'u bir yılı opsiyonlu olmak üzere4 yıllığına renklerinebağladı. Bu transfer için yaptığı görüşmelerde iki kez masadan kalkan Trabzonspor, 4 gün önce oyuncunun, "Teklifiniz geçerliyseyeniden görüşelim" şeklindeki geri dönüşü üzerine transfer çalışmalarına hız vermişti.
BONSERVİSİ 5 YILDA ÖDENECEK
Bordo-mavililer, Danimarkalıgolcüyle 1 milyon 500 binEuro maaş ve bonuslarla birlikte2 milyon 200 bin Euroücret için anlaştı. 1.5 ay önce28 yaşındaki yıldızın zorunlusatın alma opsiyonunu8 milyon 400 bin Euro vererekkullanan Parma kulübünü deuzun çabalar sonucunda 5 milyon100 bin Euro bonservis bedelikonusunda ikna etti. Dahasonra bu bedeli 5 yıla yaymakonusunda yapılan pazarlıklardada anlaşma sağlandı.Resmen Trabzonspor'unoyuncusu olan Cornelius dünözel uçakla şehre geldi.
TARAFTARLAR BAĞRINA BASTI
UÇAKTAN Türkçe "Geliyorum" paylaşımı yapan Andreas Cornelius, Trabzon'a indiğinde büyük bir coşku ile karşılaştı. Bordo-mavili renklere gönül verenler, yeni golcülerini tezahüratlarla bağrına basarken, şehirdeki futbol sevgisinin büyüklüğünü de göstermiş oldular.
SABAH SPOR ADIM ADIM DUYURDU!
Andreas Cornelius ile ilgili Trabzonspor'un daha önce girişimleri olduğunu satırlarına taşıyan SABAH Spor, son görüşmeleri de adım adım takip etti. Danimarkalı golcünün Trabzon'dan ev baktığını ve kendisi için özel uçak gönderileceğini de Türkiye, SABAH Spor'dan öğrendi.
10 MADDEDE CORNELİUS
Kariyeri boyunca 309 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 84gol attı ve 30 gol pası verdi.
Danimarkalı futbolcu için Bordeaux1.39 milyon Euroöderken, Parma ise 8.4 milyonEuro bonservis verdi.
Kariyeri boyunca 7 kupakazanan tecrübeli golcü, 3kez Kopenhag ile lig şampiyonluğukupasını kaldırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde 5maça çıkan ve 1 gol atanCornelius, Avrupa Ligi'nde ise 23mücadelede 4 gol attı, 3 asist yaptı. Penaltı noktasına sadece6 kez gelen Cornelius buvuruşların 3'ünü ağlarla buluşturmabaşarısı gösterdi.
28 yaşındaki santrfor 1.93 metre boyunda ve sol ayağını daha etkili kullanmakta.
Son iki sezonda 9 kezsakatlık yaşayan Cornelius,17 maçta sakatlıklar yüzündenforma giyemedi.
Çok sık cezalı duruma düşmeyen Danimarkalı, en son 2015-2016 sezonunda sarı kart cezası yüzünden oynayamadı.
Cornelius kariyeri boyunca Gasperini, Solskjaer, StoleSolbakken gibi teknik direktörlerle çalışma şansı buldu.