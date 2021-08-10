Barcelona’ya Yusuf Demir’den sonra bir Türk daha! Emre Demir için prensip anlaşmasına varıldı...

Süper Lig'de ilk olarak 15 yaşında forma giyen Emre Demir, lig tarihine geçmişti. Kayserispor altyapısında yetişen genç oyuncu, gelecek vaad eden isimler arasında yer alıyor. Barcelona, bu sezon Yusuf Demir'i kadrosuna kattıktan sonra bir Türk oyuncuyla daha prensip anlaşmasına vardı.