Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona'ya Yusuf Demir'den sonra bir Türk daha! Emre Demir için prensip anlaşmasına varıldı...
Giriş Tarihi: 10.8.2021 22:09 Son Güncelleme: 10.8.2021 22:15

Barcelona'ya Yusuf Demir'den sonra bir Türk daha! Emre Demir için prensip anlaşmasına varıldı...

Barcelona’ya Yusuf Demir’den sonra bir Türk daha! Emre Demir için prensip anlaşmasına varıldı...

İspanyol devi Barcelona, bu sezon Türk asıllı Avusturyalı genç oyuncu Yusuf Demir'i kadrosuna katmıştı. İlk maçlarında başarılı bir performans sergileyen Yusuf, beğeni topladı. Barcelona, bir Türk oyuncuyla daha prensip anlaşmasına vardı. TRT Spor'un haberine göre, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç 10 numarası Emre Demir ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'de ilk olarak 15 yaşında forma giyen Emre Demir, lig tarihine geçmişti. Kayserispor altyapısında yetişen genç oyuncu, gelecek vaad eden isimler arasında yer alıyor. Barcelona, bu sezon Yusuf Demir'i kadrosuna kattıktan sonra bir Türk oyuncuyla daha prensip anlaşmasına vardı.

TRT Spor'un haberine göre, Emre Demir ile prensip anlaşmasına varan Barcelona, oyuncuyu kadrosuna katmaya oldukça yakın. Haberde, ufak detayların kaldığı belirtildi.

17 yaşındaki genç futbolcu, kariyeri boyunca toplamda 31 maç Kayserispor forması giydi. Alt yaş milli takımlarında da forma giyen Emre, Barcelona'ya imza atmaya oldukça yakın.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...
Altın fiyatları sallandı! Altın için ayı piyasası mı ayı tuzağı mı? Uzman isimden çarpıcı altın yorumu
Şarkıcı Alişan kaybettiği kardeşinin emanetlerine sahip çıkıyor! Alişan'dan yeğenleri ve kızı Eliz ile yeni paylaşım...
Son dakika: Messi'ye şok telefon! Herkes 'PSG'ye gidecek' derken...
TOKİ'den büyük fırsat: İstanbul dahil tam 21 ilde arsa satışı başlıyor!
SON DAKİKA: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Son dakika: Rachid Ghezzal'a olay sözler! "Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı..."
Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
YKS baraj puanı düştü mü? YKS (TYT, AYT) baraj puanı düşecek mi, değişti mi?
İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin dargınlığı son buldu! Merve Çağıran uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilmişti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona'ya Yusuf Demir'den sonra bir Türk daha! Emre Demir için prensip anlaşmasına varıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA