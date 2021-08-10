Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı Sarper Çağlar Turgutluspor'a imza attı!
Giriş Tarihi: 10.8.2021 12:27

Galatasaraylı Sarper Çağlar Turgutluspor'a imza attı!

İHA
Galatasaraylı Sarper Çağlar Turgutluspor’a imza attı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar’ın 1 yıllık kiralanması konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladı. Bugün Turgutluspor tesislerine gelen Sarper, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra formayı giyip poz verdi. İmza törenine kulüp adına Genel Kaptan Tolga Seyman katıldı.

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar, 1 yıllığına Turgutluspor'a kiralandı.

Galatasaray'dan 1 yıllığına kiralanan 18 yaşındaki genç oyuncu Sarper Çağlar, imza töreni yaptığı konuşmada, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada olduğum için mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan başta kulüp başkanımız Taner Kestaneci, yöneticilerimiz ve hocamız Kazım Akgün'e teşekkür ediyorum. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutuspor'umuzun başarısı için görev verildiğinde üstüme düşeni yapacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

Genç oyuncu Sarper Çağlar'ı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Genel Kaptan Tolga Seyman, "Sarper Çağlar, genç ve başarıya aç oyuncu. Kendisini ispatlamak isteyen bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Heyecanlı ve enerjik bir oyuncu. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Sarper Çağlar kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
Son dakika | Yangınlarda büyük başarı! Tarihe geçen anlar, tarihe geçen insanlar
Son dakika: Lionel Messi'yi büyük bir heyecanla bekliyorlardı! Paris Saint-Germain taraftarı hüsrana uğradı...
Dün akşam MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...
Son dakika: İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğu bulundu
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...
Son dakika: Rachid Ghezzal'a olay sözler! "Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı..."
Son dakika: 3 otobüs kazası, acı kayıplar! Otobüslerimize ne oluyor? İşte kazaların nedenleri
Kerem Bürsin olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kızdırdı! Busenaz Sürmeneli'nin yanıtı sonrası Kerem Bürsin'den flaş hamle!
Yangınların verdiği ekonomik hasarda son durum raporu: 2 milyarı aştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı Sarper Çağlar Turgutluspor'a imza attı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA