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Giriş Tarihi: 10.8.2021 14:13 Son Güncelleme: 10.8.2021 14:21

Ozan Tufan'dan Bursaspor'a destek

İHA
Ozan Tufan’dan Bursaspor’a destek

Bursaspor altyapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeşil-beyazlı kulübün 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasına 50 bin TL'lik destekte bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un maddî sıkıntılar sebebiyle başlattığı 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasının son gününde önemli destekler gelmeye başladı.

Yeşil-beyazlı takımın altyapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da bu duruma kayıtsız kalmadı. Millî futbolcu, Bursaspor'a 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz."

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Ozan Tufan'dan Bursaspor'a destek
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