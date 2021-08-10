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Giriş Tarihi: 10.8.2021 11:30

Şanlıurfaspor 2. etap kampına başladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfaspor 2. etap kampına başladı

Bolu’da, 2. etap kamp çalışmalarına başlayan Şanlıurfaspor, kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor, Bolu'da 2. Etap kamp çalışmalarına start verdi. Teknik Direktör Gürses Kılıç yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Yeşilli ekip, antrenmanda açık alanda fonksiyonel kuvvet çalışması, kapalı alanda ise genel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü Mehmet Büyükfırat Futbolcularımızın morallerinin yerinde olduğunu kampın, 14 gün süreceği söyleyen Büyükfırat Şanlıurfaspor, daha sonra Şanlıurfa'da kendi teleslerinde toplanarak, ligin ilk Ankara Demirspor hazırlıklarına başlayacak.

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Şanlıurfaspor 2. etap kampına başladı
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