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Giriş Tarihi: 10.8.2021 11:49

Sivasspor-Dinamo Batum maçının biletleri satışa çıktı!

AA
Sivasspor-Dinamo Batum maçının biletleri satışa çıktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşılaşacak olan Sivasspor, tur için mücadele edecek. Zorlu müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Sivasspor'un 2-1 galibiyetiyle son eren maçın rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa sunuldu.

Sivasspor-Dinamo Batum maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.

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Sivasspor-Dinamo Batum maçının biletleri satışa çıktı!
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