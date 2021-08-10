Son dakika: Barcelona’da yüzde 50 indirimi kabul etmişti! Lionel Messi’nin PSG’den kazanacağı ücret dudak uçuklattı…

Futbol dünyasını derinden etkileyen Lionel Messi ve Barcelona ayrılığı, son 1 haftadır futbol gündemini en çok meşgul eden konulardan birisi. İspanyol devinin efsanesi haline gelen Lionel Messi, yaklaşık 20 yıl süren birlikteliğin ardından kulüpten ayrıldı.
LaLiga'nın finansal yönetmelikleri nedeniyle Barcelona'da yeni sözleşme imzalayamayan Messi, gözyaşlarıyla kulübe veda etti.
Düzenlediği basın toplantısında Barcelona'dan ayrılmak istemediğini ve kulüpte kalmak için birçok fedakarlık yaptığını belli eden Arjantinli yıldız, LaLiga yönetimine boyun eğdi.
Geçtiğimiz akşamdan bu yana dünyaca ünlü yıldızı bekleyen Fransız taraftarlar, Lionel Messi'nin "Burası Paris" tişörtüyle havalimanında görülmesinin ardından büyük bir coşkuya kapıldı.
Gün içerisinde PSG, sosyal medya hesaplarından art arda yayınlanan videolarla Lionel Messi'nin resmen imzayı atacağının ipucunu verdi.
Daha sonra ise yine sosyal medyadan yapılan duyuruda, yarın öğle saatlerinde 'bir basın toplantısı' düzenleneceği açıklandı.
Bu gelişmelerin yanı sıra ise en çok merak edilen konu, Lionel Messi'nin Fransız devinde kazanacağı yıllık ücret oldu.
Barcelona'da 75 milyon Euro kazanan ve yeni sözleşme imzalayabilmek için yüzde 50 indirime giden Lionel Messi'nin PSG'den kazanacağı yıllık ücret dudakları uçuklattı.
Dış basında yer alan haberlerde, Lionel Messi'nin PSG'ye imza atmasıyla birlikte takımın en çok kazanan futbolcusu olacağı söylendi.
Messi'nin Barcelona ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiği sırada İspanyol basınında çıkan haberlerde imza yıllık ücretinde yüzde 50 indirime giderek 35 milyon Euro kazanacağı söylenmişti.
Ancak yüzde 50 indirime rağmen LaLiga'nın belirlediği maaş limitinin üzerine çıkan Messi, Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.
PSG'ye ise aynı ücretle imza atması, futbolseverlerin dikkatini çeken bir konu oldu.
Arjantinli süper yıldız, 13 yaşında girdiği Barcelona kulübünde tam 21 yıl geçirmiş, 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Messi, kazandığı 6 Ballon d'Or ödülüyle de bu alanda zirvede yer alıyor.