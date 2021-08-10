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Giriş Tarihi: 10.8.2021 21:24 Son Güncelleme: 10.8.2021 21:29

Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u KAP'a bildirdi!

Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson’u KAP’a bildirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, 22 yaşındaki yeni stoperi Victor Nelsson'u KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçerek imza atacak.

Son dakika... Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada "Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

GALATASARAY'IN YENİ STOPER VİCTOR NELSSON

Aslan aradığı stoperi sonunda buldu ve Victor Nelsson'da mutlu sona ulaşıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olan Nelsson'u Crystal Palace da istiyordu.

Sağlık kontrolünden geçecek olan başarılı oyuncu, ardından imzayı atıp takıma katılacak.

10 milyon Euro'luk taleple masaya oturan Kopenhag, pazarlıklar sonucunda 7 milyon Euro'ya ikna edildi.

GALATASARAY RAPHAEL VEİGA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre Galatasaray, Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Raphael Veiga ile görüşmelere başladı. Felipe Melo'nun Palmeiras'tan takım arkadaşı olan Veiga da İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.

SON DAKİKA: GHEZZAL VE MORUTAN OLMADI! 10 NUMARA BREZİLYA'DAN...

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Raphael Veiga, Palmeiras'ta forma giyiyor. Brezilyalı 10 numara için kulübü 6 milyon € talep ediyor.

PALMEİRAS'TAKİ MAAŞI DA 400 BİN €...

Raphael Veiga'nın Palmeiras'ta aldığı maaş ise 400 bin €.

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı yeni oyuncuların yaşları...

-Alpaslan Öztürk (27)
-Aytaç Kara (28)
-Barış Alper Yılmaz (21)
-Alexandru Cicaldau (24)
-Sacha Boey (20)
-Patrick van Aanholt (30)
-Berkan Kutlu (23)
-Victor Nelsson (22)

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Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u KAP'a bildirdi!
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