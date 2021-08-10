Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Victor Nelsson imzaya geliyor! Tarihe geçecek...

SON DAKİKA: YENİ STOPER NELSSON İSTANBUL'A GELİYOR!
Fatih Terim'in ısrarla istediği Galatasaray'ın yeni stoperi Victor Nelsson, bu gece 22:30'da İstanbul'a gelecek. Yarın sağlık kontrolünden geçmesi beklenen oyuncu için resmi açıklamanın da kısa sürede yapılması bekleniyor.
Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim, yeni sezonda Marcao ile birlikte Victor Nelsson'a forma şansı verecek.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK!
Victor Nelsson, Galatasaray'da forma giyen ilk Danimarkalı futbolcu olarak tarihe geçecek.