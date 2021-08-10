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Giriş Tarihi: 10.8.2021 13:42

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson imzaya geliyor! Tarihe geçecek...

Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Victor Nelsson imzaya geliyor! Tarihe geçecek...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Burak Elmas yönetimi bir transferi daha bitirdi. FC Kopenhag'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Galatasaray'a transfer oldu. Derbide son kez Kopenhag forması giyen başarılı defans oyuncusu bu gece İstanbul'a geliyor. Son dakika bilgisine göre Nelsson transferinde resmi açıklama da kısa süre içinde yapılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray transferlere devam ediyor. Sarı kırmızılılar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper, Cicaldau, Van Aanholt, Boey ve Berkan Kutlu'dan sonra 8. transferini de bitirdi. Danimarkalı stoper Victor Nelsson, bu gece İstanbul'a geliyor.

SON DAKİKA: YENİ STOPER NELSSON İSTANBUL'A GELİYOR!

Fatih Terim'in ısrarla istediği Galatasaray'ın yeni stoperi Victor Nelsson, bu gece 22:30'da İstanbul'a gelecek. Yarın sağlık kontrolünden geçmesi beklenen oyuncu için resmi açıklamanın da kısa sürede yapılması bekleniyor.

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim, yeni sezonda Marcao ile birlikte Victor Nelsson'a forma şansı verecek.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK!

Victor Nelsson, Galatasaray'da forma giyen ilk Danimarkalı futbolcu olarak tarihe geçecek.

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson imzaya geliyor! Tarihe geçecek...
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