Son dakika: Rachid Ghezzal’dan Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz

Ancak Beşiktaş, Ghezzal ile anlaştıktan sonra Leicester City ile de el sıkıştı ve transferi noktaladı. Siyah-beyazlıların 3 milyon euro Leicester City'ye bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor. Yıldız isimle ise 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtiliyor.