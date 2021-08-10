Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz
Giriş Tarihi: 10.8.2021 12:47 Son Güncelleme: 10.8.2021 12:57

Son dakika: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz

Son dakika: Rachid Ghezzal’dan Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal'dan paylaşım geldi. Cezayirli yıldız uçakta ailesiyle verdiği pozu paylaşarak "Eve dönüyoruz" yazdı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal'dan paylaşım geldi. Cezayirli yıldız uçakta ailesiyle verdiği pozu paylaşarak "Eve dönüyoruz" yazdı.

Beşiktaş, Galatasaray ile girdiği Rachid Ghezzal savaşını kazandı. Geçen sezonu siyah-beyazlılarda kiralık olarak geçiren Cezayirli için sarı-kırmızılı takım da devreye girmişti. Hem Galatasaray Başkanı Burak Elmas hem de deneyimli teknik adam Fatih Terim, Ghezzal'ı istediklerini açıklamıştı.

Ancak Beşiktaş, Ghezzal ile anlaştıktan sonra Leicester City ile de el sıkıştı ve transferi noktaladı. Siyah-beyazlıların 3 milyon euro Leicester City'ye bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor. Yıldız isimle ise 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş'ta 8 gol 18 asistlik performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
Son dakika | Yangınlarda büyük başarı! Tarihe geçen anlar, tarihe geçen insanlar
Son dakika: Lionel Messi'yi büyük bir heyecanla bekliyorlardı! Paris Saint-Germain taraftarı hüsrana uğradı...
Dün akşam MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...
Son dakika: İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğu bulundu
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...
Son dakika: Rachid Ghezzal'a olay sözler! "Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı..."
Son dakika: 3 otobüs kazası, acı kayıplar! Otobüslerimize ne oluyor? İşte kazaların nedenleri
Kerem Bürsin olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kızdırdı! Busenaz Sürmeneli'nin yanıtı sonrası Kerem Bürsin'den flaş hamle!
Yangınların verdiği ekonomik hasarda son durum raporu: 2 milyarı aştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA