Son dakika: Tarihi transfer resmen açıklandı! Lionel Messi kariyerine PSG’de devam edecek...

Arjantinli futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı'nda 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 10'u İspanya Birinci Ligi (La Liga) olmak üzere 35 kupa kazandı.

Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.

LİONEL MESSİ'NİN İLK SÖZLERİ

Lionel Messi, PSG'ye imzasının ardından ilk açıklamalarını yaptı. Messi, "PSG'nin vizyonu, benim hedeflerimle mükemmel derecede örtüşüyor. Burada ne kadar yetenekli bir oyuncu grubu ve teknik kadro olduğunu biliyorum. Parc des Princes'e çıkmak için çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.