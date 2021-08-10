Son dakika: Tarihi transfer resmen açıklandı! Lionel Messi kariyerine PSG’de devam edecek...

Barcelona ile yollarını ayıran ve Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşan Arjantinli yıldız Lionel Messi, yeni takımının formasıyla sahaya çıktı.
Burada 30 numaralı yeni formasını sırtına geçiren süperstar, kısa bir gösteri yaptı. PSG, Lionel Messi için yarın bir imza töreni düzenleyecek.
Fransız basınında çıkan haberlerde, yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek Messi'nin yıllık maaşının, vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon avro olacağı öne sürüldü.
Arjantinli futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı'nda 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 10'u İspanya Birinci Ligi (La Liga) olmak üzere 35 kupa kazandı.
Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.
PSG, Messi transferini bu videoyla duyurdu. Messi 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/z7Ji3eYep6— Sabah Spor (@sabahspor1) August 10, 2021
LİONEL MESSİ'NİN İLK SÖZLERİ
Lionel Messi, PSG'ye imzasının ardından ilk açıklamalarını yaptı. Messi, "PSG'nin vizyonu, benim hedeflerimle mükemmel derecede örtüşüyor. Burada ne kadar yetenekli bir oyuncu grubu ve teknik kadro olduğunu biliyorum. Parc des Princes'e çıkmak için çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.