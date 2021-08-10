"BEN O HATAYI BİR DEFA YAPARIM"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biri 'Satmayalım', bir diğeri de 'Fiyatını buldun mu satılmalı' diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan üçüncü kaleciydi. Önündeki kalecilerin biri 2,5 milyon, diğeri 1,5 milyon avro alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, katılanlara, yönetime onay veren herkese teşekkür ederim."