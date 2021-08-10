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Giriş Tarihi: 10.8.2021 09:46 Son Güncelleme: 10.8.2021 10:01

Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a Lille kancası

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’a Lille kancası

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi Türk oyuncular bulunan Lille, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı da transfer etmek için temaslara başladı. Lille, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Fransa'nın şampiyonu Lille kancayı taktı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi Türk oyuncuların formasını giydiği Fransız ekibi, Uğurcan'ı da transfer etmek için temaslara başladı.

Lille geçen sezon PSG ile girdiği şampiyonluk yarışında zafere ulaşarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Lille sezonun sona ermesinin ardından 1 numarası Mike Maignan'ı 13 milyon Euro bedelle Milan'a göndermişti.

Daha önce ismi Premier Lig ekipleriyle de geçen Uğurcan Çakır son olarak EURO 2020'de başarılı bir performans sergilemişti.

"BEN O HATAYI BİR DEFA YAPARIM"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biri 'Satmayalım', bir diğeri de 'Fiyatını buldun mu satılmalı' diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan üçüncü kaleciydi. Önündeki kalecilerin biri 2,5 milyon, diğeri 1,5 milyon avro alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, katılanlara, yönetime onay veren herkese teşekkür ederim."

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Son dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a Lille kancası
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