Son dakika: TFF’den aşı kararı! Taraftarlar stadyumlara nasıl girecek?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin Covid-19 salgınıyla 1.5 yıldır verdiği mücadele kapsamında, toplum sağlığının en üst seviyede korunabilmesi amacıyla, seyircilerin Stadyumlara Giriş Şartları yeniden belirlenmiştir.

TFF Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararında ve yine TFF Sağlık Kurulu'nun 28.07.2021 tarihli stadyumlara giriş şartları hakkındaki kamuoyu duyurusunda belirttiği üzere, Sağlık Kurulumuz tarafından yeni bir değerlendirme yapılarak Stadyuma Giriş Şartları güncellenmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 2021-2022 futbol sezonu için Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatı görüşerek kabul etmiştir.

Söz konusu talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren geçerli olacak Stadyum Giriş Şartları aşağıdaki şekildedir:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini* tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir.