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Giriş Tarihi: 10.8.2021 17:23 Son Güncelleme: 10.8.2021 17:31

Trabzonspor, Andreas Cornelius'u KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Andreas Cornelius’u KAP’a bildirdi!

Trabzonspor, Andreas Cornelius'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna kattı. Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, Karadeniz ekibine imza attı. İstanbul'a doğru yola çıkan Cornelius, bordo-mavili takımda 14 numaralı formayı giyecek.

İtalyan ekibi Parma'dan Andreas Cornelius, Trabzonspor'a 4 yıllık imza attı. Oyuncu için Parma kulübüne 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödenecek.

Kulüpten yapılan açıklamada "İtalya'nın Parma Kulübünün profesyonel futbolcusu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor, Andreas Cornelius'u KAP'a bildirdi!
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