Trabzonspor, Andreas Cornelius’u KAP’a bildirdi!

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna kattı. Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, Karadeniz ekibine imza attı. İstanbul'a doğru yola çıkan Cornelius, bordo-mavili takımda 14 numaralı formayı giyecek.
İtalyan ekibi Parma'dan Andreas Cornelius, Trabzonspor'a 4 yıllık imza attı. Oyuncu için Parma kulübüne 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödenecek.
Kulüpten yapılan açıklamada "İtalya'nın Parma Kulübünün profesyonel futbolcusu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.