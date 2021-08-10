Trabzonspor’dan çifte imza! Ahmet Ağaoğlu yeni transferlerden fidan bağışı istedi...

İşte yeni transferler Andreas Cornelius, Dorukhan Toköz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları...

AHMET AĞAOĞLU: "CORNELİUS EN ZOR TRANSFER OLDU"

"Dorukhan'ın gelişiminde büyük pay sahibi olan Beşiktaş'a teşekkür ediyoruz. Andreas Cornelius, bu sezon yaptığımız en zorlu transfer oldu. Abdullah Avcı hocamızın doğrultusuyla, diğer bütün transferlerde olduğu gibi Cornelius'u da aramızda görmekten mutluyuz. Parma'yla çok zorlu bir pazarlık süreci yaşadık."

DORUKHAN TOKÖZ: "İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLUR&NBSP;

"Trabzonspor camiasının içinde bulunmak çok gurur verici ve çok mutluyum. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Böyle bir projenin içinde bulunmak gerçekten çok güzel."

ANDREAS CORNELİUS: "KUPALAR KAZANMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Trabzonspor büyük bir kulüp ve bu da benim için büyük bir fırsat. Burada oynamayı ve kupalar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Taraftarların kulübe ne kadar bağlı olduklarını kısa sürede görme fırsatı buldum."

61 BİNER FİDAN BAĞIŞI

Ahmet Ağaoğlu, Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz'den forma satın almaları yerine 61 biner fidan bağışı yapmasını istedi. Yeni transferler Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius, Ahmet Ağaoğlu'nun bu isteğini geri çevirmedi.

Ağaoğlu, "Ülkemizin topraklarında 122 bin fidan, Dorukhan ve Cornelius'un katkılarıyla yetişecek." diye konuştu.