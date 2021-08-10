Deneyimli oyuncu taraftarın da desteğini çekmesi üzerine "Artık gitme zamanım geldi" görüşünü paylaştı. İkili, yaptıkları görüşmede yeni bir kulübe yelken açma zamanının geldiği konusunda hemfikir olup arayışları da hızlandırma kararı aldı.

2 YIL İSTEDİ

Yıllık 5 milyon Euro garanti ücret, bonuslarla birlikte 7 milyon Euro maliyeti olan oyuncu, menajeri ile irtibata geçerek 2 yıllık anlaşma bulması halinde ayrılığa sıcak baktığını iletti.