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Giriş Tarihi: 10.8.2021 08:27 Son Güncelleme: 10.8.2021 08:38

Usta yazar Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çağrı! 'Haydi hocam değiş artık...'

Usta yazar Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e çağrı! ’Haydi hocam değiş artık...’

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray bu sezon başında 3 Avrupa maçı oynadı. PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı da 2-1 kaybetmişti. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde St. Johnstone ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar bu maçta da galibiyet göremedi. Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çağrı geldi!

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Boey, Berkan Kutlu ve Van Aanholt'un ardından 8. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Danimarkalı stoper Victor Nelsson transferi de bitti. Başarılı stoper bu hafta İstanbul'da olacak. Öte yandan Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çağrı geldi...

İŞTE HINCAL ULUÇ'UN O YAZISI...

"Fatih Hoca'nın üç yıl öncesi gibi, gömleği terden sırılsıklam olacaksa, hoca maç boyunca yerinde duramayacaksa, sahaya büyülü dokunuşlar yapacaksa, takım hızlı oynayıp her yerde basacaksa, konsantrasyonu yüzde yüz sahada olacaksa, ilgi alanında sadece takımı olacaksa, 'Bu sezonun şampiyonluktaki favorim Galatasaray' derim."

Bu sözler bana değil, benim gibi Fatih Terim'in yakın dostu, Namık Ağabey ekibinden yetişmiş son Milliyet Sporcu Şansal Büyüka dostuma ait.

Bu hafta sonu başlayacak lig için 4 büyükleri yorumlarken, Galatasaray'ın bu yılına şöyle bakmış...

"Fatih Terim'i, Fatih Terim yapan ve Avrupa Şampiyonluğu dahil, büyük başarılar kazandıran bu özellikleri son üç yılda çok hızla geriye gitti...

Neredeyse başarıyı tümüyle transferde aramaya başladı. Nitekim son 3 yılda gelen 40'tan fazla oyuncuya rağmen, eski başarılar, eski etkili ve güzel oyun yinelenemedi.

Galatasaray, lig başlarken gene transfere ağırlık vererek iddiasını sürdürmek istiyor. Ama bu sezon bir fark var. Gençleştirme konusunda önemli ve radikal adımlar atılıyor. Bu, doğru karar..."

Bu yazının altına imza atıyor, Şansal'ın "Favorim Trabzonspor" görüşüne de katılıyorum.

Haydi Hocam!. Değiş artık!.

Öte yandan Galatasaray'da Falcao ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BAY BAY FALCAO PES ETTİRDİ!

Taraftarın yumruk şova en son çağırması ile şaşkına dönen Kolombiyalı yıldız, locada bulunan eşine yönelik sözler ve "Bay bay Falcao" tezahüratları ile birlikte geri adım attı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'den sonra sarı-kırmızılı taraftarlar da Radamel Falcao'nun biletini kesti. İki sene önce on binlerce kişinin coşkuyla havalimanında karşıladığı Falcao'yu, son St. Johnstone maçında yüzlerce kişi protesto etti. Hatta tepki ailesine kadar uzanınca yıldız oyuncu ayrılık kararı aldı.

St. Johnstone maçında kadroya alınan Falcao, ailesine locada yer ayırdı. Yıldız oyuncu ilk şoku ısınma hareketleri sırasında yaşadı. Taraftarlar tarafından yumruk şova en başta çağrılmaya alışmış Falcao, tribüne en son davet edilen isimdi.

Taraftarlar 1-1 biten maçın ardından üzgün şekilde stadı terk ederken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'u tribünde fark ettiler ve locaya doğru uzun süre "Bay bay Falcao" diye tempo tuttular.

HEMEN EŞİNE ANLATTI

Eşi için söylenen olumsuz tezahüratlarla morali de bir hayli bozulan Lorelei Taron'un bu durumdan Radamel Falco'yu da haberdar ettiği ortaya çıktı.

Deneyimli oyuncu taraftarın da desteğini çekmesi üzerine "Artık gitme zamanım geldi" görüşünü paylaştı. İkili, yaptıkları görüşmede yeni bir kulübe yelken açma zamanının geldiği konusunda hemfikir olup arayışları da hızlandırma kararı aldı.

2 YIL İSTEDİ

Yıllık 5 milyon Euro garanti ücret, bonuslarla birlikte 7 milyon Euro maliyeti olan oyuncu, menajeri ile irtibata geçerek 2 yıllık anlaşma bulması halinde ayrılığa sıcak baktığını iletti.

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Usta yazar Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çağrı! 'Haydi hocam değiş artık...'
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