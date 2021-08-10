Var mı bize yan bakan!

Sarı-lacivertliler deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kanarya’nın gollerini Szalai, Serdar Dursun ve Valencia atarken, Karadeniz ekibinin tek sayısı Pelupessy’den geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Serdar Dursun topa vurdu, savunmagüçlükle uzaklaştırırken meşin yuvarlağıönünde bulan Attila Szalai şutunu atarak ağlarısarstı: 1-0. İlk yarının bitmesine 1 dakika kala Zajc'ın sağ kenardan yaptığı köşe vuruşunda Serdar Dursun kafayla farkı 2'ye çıkardı. 60'ta ise Karadeniz ekibi, Joey Pelupessy ile umutlandı.
VALENCİA'DAN JENERİKLİK GOL
76'da Szalai'nin orta saha çizgisinden gönderdiğiuzun pasta sol kanatta topla buluşan Valencia,rakibini çalımladı ve ceza sahasına girerekplase bir vuruş yapıp skoru belirledi. F.Bahçebu sonuçla oynadığı 7. hazırlık maçında 5. galibiyetinialdı. Kanarya, Rumen ekibi Csikszereda'yı2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Almankulübü Greuther Fürth'ü 2-0, Giresunspor'u da 3-1 yendi. Hollanda takımı Zwolle ile 2-2, Ukraynatemsilcisi Dinamo Kiev ile de 1-1 berabere kaldı.
'FORVETTE DAHA RAHATIM'
F.BAHÇE'NIN Giresun maçındaki 3. golünü atan Enner Valencia, Pereira'nın sistemine alışmaya çalıştıklarını söyledi. 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet, "Hazırlık dönemi çok iyi geçiyor, çok çalışıyoruz. Yeni hocamızın fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz" dedi. Zaman zaman kanat bölgesinde oynadığını da hatırlatan Valencia, "Sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekiyor. Tek hedef şampiyonluk. Oynadığım iki pozisyonda da problem yaşamadım. Geçen sene son bölümde forvet oynadım, öyle olunca kaleye daha yakın oluyorum, daha çok gol atma şansı yakalıyorum, forvette daha rahatım" dedi.
DİKKAT ÇEKENLER MESUT ÖZİL: Osayi- Samuel, Zajc ve Serdar Dursun'a attığı paslar net pozisyona dönüştü. Gün geçtikçe daha iyi oluyor.
Fiziksel olarak toparlanmış gözüktü. SZALAI: Dikine, yerden attığı paslarla göze çarptı. Karşılaşmanın en iyilerindendi. ZAJC: Yine ortalamanın üstünde bir oyun oynadı. Bu futbolla takım için çok önemli bir isim olduğunu ortaka koydu. NOVAK: Üçlü savunmanın solunda oynamak ona bir rahatlık getirdi.
Cesur ve agresif bir görüntüyle takım oyununa katkı sağladı.
4-4-2 DİYEN TARAFTARA SERT TEPKİ
FENERBAHÇE'NIN Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçında enteresan bir olay yaşandı. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribündeki bir taraftar, teknik direktör Vitor Pereira'yı kızdırdı. Portekizli teknik adamın 3'lü savunma sistemi ile oynamasına göndermede bulunan taraftar, "4-4-2" diye bağırdı. Pereira da arkasını dönüp "Kapat çeneni" diyerek cevap verdi.
'BONSERVİSİNİ AL KOLASİNAC'
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Pereira'nın ısrarla istediği sol bek takviyesi için sona gelindi. Sarı-lacivetliler, Mesut Özil'in Arsenal'den eski takım arkadaşı Sead Kolasinac ile prensipte anlaşmaya vardı. Ancak İngiliz kulübünün Boşnak futbolcu için 2 milyon Euro bonservis istemesi üzerine transfer gecikti. Fenerbahçe, Kolasinac'tan Arsenal ile ilgili bu pürüzü gidermesini ve bonservisini alarak gelmesini istedi.