Victor Nelsson kimdir? Galatasaray’ın KAP’a bildirdiği Victor Nelsson nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Victor Nelsson ile görüşmeye başladıklarını KAP'a bildirdi. Futbolseverler tarafında heyecanla takip edilen yaz transfer sezonunda söz konusu söylentilerin ardından Victor Nelsson kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.

VİCTOR NELSSON KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Victor Enok Nelsson (d.14 Ekim 1998), stoper mevkisinde oynayan Danimarkalı milli futbolcudur. Superliga takımlarından FC Kopenhag forması giymektedir.

GENÇLİK KARİYERİ

Nelsson, babasının da koçluk yaptığı Hornbæk IF'de 4 yaşındayken futbol oynamaya başladı. Daha sonra FC Nordsjælland tarafından keşfedildi ve 25 Mart 2010'da kulübe katıldı.

KULÜP KARİYERİ

Nordsjælland

Nelsson, 12 Eylül 2016'da FC Nordsjælland için ilk maçına çıktı.

14 Ekim 2016'da Nelsson ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve A takım kadrosuna terfi etti. Nelsson, 2016/17 sezonunda Nordsjælland için 23 Lig maçında oynadı.

Nelsson ilk iki Lig maçını orta sahada oynadı, ancak daha sonra defansta oynamaya devam etti.

Copenhagen

5 Temmuz 2019'da Victor, FC Copenhagen'e transfer oldu ve 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

KAYNAK: Vikipedia