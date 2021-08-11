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Giriş Tarihi: 11.8.2021 10:19

Alanyaspor'da Babacar antrenmanlara başladı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanyaspor’da Babacar antrenmanlara başladı

Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un Senegelli oyuncusu Khouma Babacar iyileşerek takımla birlikte antrenmalara katıldı. Babacar antrenman maçında golleriyle geri dönmesi teknik heyeti sevindirdi

Süper Lig Temsilcisi.Aytemiz Alanyaspor'un senegalli oyuncusu Babacar 8 Temmuz Perşembe günü Burdur kampında sabah saatlerinde kalp spazmı geçirmesiyle önce Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmesi üzerine Alanya'daki sponsor olan Özel Hastaneye karayolu götürüldü. Babacar hemen Anjiyo yapıldı. Babacar 4 gün kaldığı Alanya Özel Hastanesinden 12 Temmuz sabahı İstanbuldaki Özel hastaneye kaldırılmıştı. Babacar için Türkiye Futbol Fedarsyonu Komisyonunca incelenmesinin ardından bir süre dinlenenen Babacar dün akşam Alanyaspor tesislerinde yapılan antrenmana katıldı.

BABACAR HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Aytemiz Alanyaspor,Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını Zimbitlik Cengiz Aydoğan Tesislerinde sürdüren turuncu yeşilli takım, dün akşam Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde çalıştı. antrenmanlara takımla birlikte çalışmalara başlayan Senegalli forvet Khouma Babacar, istekli ve arzulu görüntüsü ile dikkat çekti. Uzun bir sağlık sorunu ile takımdan uzak kalan Babacar, idmanda yapılan çift kale maça golleriyle hazır olduğu mesajını verdi. Babacar'ın idmandaki istekli görüntüsü teknik heyeti sevindirirken Teknik Direktör Çağdaş Atan Babacar'ın performansından memnun olduğunu söyledi.

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Alanyaspor'da Babacar antrenmanlara başladı
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