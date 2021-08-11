Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arkanıza yaslanın Kim’i izleyin!
Giriş Tarihi: 11.8.2021

Arkanıza yaslanın Kim’i izleyin!

Arkanıza yaslanın Kim’i izleyin!

Uzun boyuna (1.90) rağmen 24 yaşındaki oyuncunun çok iyi oyun kurduğuna dikkat çeken Lee, milli takımda da üçlü savunma ile oynamaya alışkın olduğunu belirtti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'yi herkes kapalı kutu olarak görürken, Güney Koreli gazeteci Myeongsu Lee, 24 yaşındaki stoperin özelliklerini anlattı. TRT Spor'a konuşan Lee, oyuncunun 1.90'lık boyunun avantajını çok iyi kullandığını belirtirken geriden oyun kurabildiğinin de altını çizdi. Fiziksel üstünlüğü ile rakip forvetlerin önüne set çektiğine de vurgu yapan Güney Koreli gazeteci şöyle devam etti: Uzun boyuna rağmen oldukça hızlı. Takım hücumunda kanat bek gibi rakibin hızlı ataklarını engelleyebilir. Güney Kore Milli Takımı, zaman zaman üçlü savunma oynar. O da bu maçlarda şans buldu ve üçlü sistemde gayet iyi oynadı. Geriden oyun kurma özelliğine sahip. Defanstan çıkaracağı toplar rakip kalede tehlike yaratır. Kendine olan güveni ve sakinliği sayesinde Fenerbahçe'ye ve sisteme kolayca adapte olacaktır. Milli takımdan arkadaşlarına sordum ve şu yanıtı aldım: "Arkanıza yaslanın ve Kim'i izleyin."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Son dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! Tam 8 ayrılık birden...
Son dakika: Tarihi transferde 'yok artık' dedirten detay! Lionel Messi’nin PSG’den kazanacağı ücret belli oldu...
Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisine yeni zam! Kamu işçilerinin zam oranı ne kadar oldu?
EDHO'nun usta oyuncusu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Senarist Bahadır Özdener duyurdu! Sabina Toziya kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?
SON DAKİKA || Manavgat yanarken evini kurtaran başkan Şükrü Sözen'den akla ziyan bahaneler
1447 mülkü var ama... Emlak kralı Dikran Masis ve Yasemin Masis kirada!
140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS baraj puanı düştü!
Son dakika: Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun'u sel vurdu! Köprüler yıkıldı, yollar çöktü! Peş peşe açıklamalar
TOKİ'den büyük fırsat: İstanbul dahil tam 21 ilde uygun fiyatlı arsa satışı başlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkanıza yaslanın Kim’i izleyin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA