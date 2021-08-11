Arkanıza yaslanın Kim’i izleyin!

Uzun boyuna (1.90) rağmen 24 yaşındaki oyuncunun çok iyi oyun kurduğuna dikkat çeken Lee, milli takımda da üçlü savunma ile oynamaya alışkın olduğunu belirtti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'yi herkes kapalı kutu olarak görürken, Güney Koreli gazeteci Myeongsu Lee, 24 yaşındaki stoperin özelliklerini anlattı. TRT Spor'a konuşan Lee, oyuncunun 1.90'lık boyunun avantajını çok iyi kullandığını belirtirken geriden oyun kurabildiğinin de altını çizdi. Fiziksel üstünlüğü ile rakip forvetlerin önüne set çektiğine de vurgu yapan Güney Koreli gazeteci şöyle devam etti: Uzun boyuna rağmen oldukça hızlı. Takım hücumunda kanat bek gibi rakibin hızlı ataklarını engelleyebilir. Güney Kore Milli Takımı, zaman zaman üçlü savunma oynar. O da bu maçlarda şans buldu ve üçlü sistemde gayet iyi oynadı. Geriden oyunkurma özelliğine sahip. Defanstançıkaracağı toplar rakip kalede tehlikeyaratır. Kendine olan güveni ve sakinliği sayesinde Fenerbahçe'ye ve sisteme kolayca adapte olacaktır. Milli takımdan arkadaşlarına sordumve şu yanıtı aldım: "Arkanızayaslanın ve Kim'i izleyin."