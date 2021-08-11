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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Borç dağları aştı!

Borç dağları aştı!

Türk futbol kulüplerinin kanayan yarası büyümeye devam ediyor. Süper Lig’in devleri F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor’un toplam borcu 17 milyar liraya ulaştı

Son yıllarda ekonomik olarak büyük bir kriz içinde olan Türk futbolunun 'Dört Büyükler'i Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, alınan önlemlere rağmen borç kıskacından kurtulamıyor. UEFA'nın Finansal Fair Play uygulaması, TFF'nin harcama limitleri ile kemerleri sıkmaya çalışan kulüplerimizin borçları katlanarak artmaya devam ediyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı.

EN AZ BORÇ TRABZONSPOR'DA
KAP'ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira. Onu 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor. Kartal'ın 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor. Galatasaray'ın borç miktarı 4,51 milyar lira. Şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut. İstanbul'un üç kulübüne oranla Trabzonspor'un daha az borcu bulunuyor. Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.

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Borç dağları aştı!
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