Fenerbahçe'nin yeni transferine övgü dolu sözler! "Arkanıza yaslanın ve Kim'i izleyin"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'yi herkes kapalı kutu olarak görürken, Güney Koreli gazeteci Myeongsu Lee, 24 yaşındaki stoperin özelliklerini anlattı. TRT Spor'a konuşan Lee, oyuncunun 1.90'lık boyunun avantajını çok iyi kullandığını belirtirken geriden oyun kurabildiğinin de altını çizdi. Fiziksel üstünlüğü ile rakip forvetlerin önüne set çektiğine de vurgu yapan Güney Koreli gazeteci şöyle devam etti: