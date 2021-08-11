Fenerbahçe'nin yeni transferine övgü dolu sözler! "Arkanıza yaslanın ve Kim'i izleyin"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'yi herkes kapalı kutu olarak görürken, Güney Koreli gazeteci Myeongsu Lee, 24 yaşındaki stoperin özelliklerini anlattı. TRT Spor'a konuşan Lee, oyuncunun 1.90'lık boyunun avantajını çok iyi kullandığını belirtirken geriden oyun kurabildiğinin de altını çizdi. Fiziksel üstünlüğü ile rakip forvetlerin önüne set çektiğine de vurgu yapan Güney Koreli gazeteci şöyle devam etti:
Uzun boyuna rağmen oldukça hızlı. Takım hücumunda kanat bek gibi rakibin hızlı ataklarını engelleyebilir. Güney Kore Milli Takımı, zaman zaman üçlü savunma oynar. O da bu maçlarda şans buldu ve üçlü sistemde gayet iyi oynadı. Geriden oyun kurma özelliğine sahip.
"ARKANIZA YASLANIN VE KİM'İ İZLEYİN."
Defanstan çıkaracağı toplar rakip kalede tehlike yaratır. Kendine olan güveni ve sakinliği sayesinde Fenerbahçe'ye ve sisteme kolayca adapte olacaktır. Milli takımdan arkadaşlarına sordum ve şu yanıtı aldım: "Arkanıza yaslanın ve Kim'i izleyin."
ADEMİ'NİN YENİ ADRESİ KHİMKİ OLDU!
Geçtiğimiz sezon 1.4 milyon Euro'ya Basel'den alınan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'ye transfer oldu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği İsviçreli oyuncu geçen sezonu Karagümrük'te geçirirken, 6 maçta sahaya çıkıp gol bulamadı.
Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Kemal Ademi bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olmuştur. Kendisine hizmetleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.