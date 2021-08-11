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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Fırtına şov

YUNUS EMRE SEL
Fırtına şov

Parma’dan transfer edilen Andreas Cornelius ile Dorukhan Toköz törenle imzayı atarken, başkan Ahmet Ağaoğlu oyunculara forma yerine 61’er bin fidan aldırdı

Yeni sezon öncesinde transfer şampiyonu olan Trabzonspor'da dün iki isim daha formayı giyip başkanın yanına oturdu. Beşiktaş ile kontratı biten Dorukhan Toköz ve Parma'dan alınan Andreas Cornelius ile katıldığı imza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncunun da geliş sürecini anlattı. Danimarkalı forvet için mayıs ayından bu yana çalıştıklarını belirten başkan, "Andreas Cornelius bu sezonki en zorlu transferimiz. İki kez kesintiye uğradı ama netice olarak aramızda. Vikingler'in mücadele gücünü sahaya yansıtacağından şüphemiz yok. Dorukhan'ın gelişiminde büyük pay sahibi olan Beşiktaş'a da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YARDIM ETMEYİ İSTERİM
BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu, bir gelenek haline gelen yeni transferlere forma satışında ise bu kez değişikliğe gitti. Orman yangınları nedeniyle forma yerine iki oyuncuya fidan satışı yapan Ağaoğlu, "Her ikinize de 61'er bin fidan bağışı yazıyorum" dedi. Danimarkalı oyuncu Cornelius ise yaşananları yakından takip ettiğini belirtirken "Haberlerde bu durumu gördüm ve olanlar üzücüydü. İnsanlar evlerini terkettiler. Bu duruma, iyileşmeye, doğaya yardım edebileceksem ne mutlu bana" dedi.

'ŞİMDİDEN ÇOK HEYECANLIYIM'
Andreas Cornelius: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Üst seviye hedefleri olan, kupa hedefleyen bir takımda oynamak heyecan verici. Şimdiden heyecanlıyım. Büyük bir deneyim olacak benim için. Gol sayısı veremem ama elimden geleni yapacağım."

'SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN'
Dorukhan: "Trabzonspor içinde bulunmak büyük gurur ve bu projenin içinde olmak çok güzel. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim, şampiyonlukta katkım olmalı."

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