Fırtına şov

Yeni sezon öncesinde transfer şampiyonu olan Trabzonspor'da dün iki isim daha formayı giyip başkanın yanına oturdu. Beşiktaş ile kontratı biten Dorukhan Toköz ve Parma'dan alınan Andreas Cornelius ile katıldığı imza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncunun da geliş sürecini anlattı. Danimarkalı forvet için mayıs ayından bu yana çalıştıklarını belirten başkan, "Andreas Cornelius busezonki en zorlu transferimiz.İki kez kesintiyeuğradı ama netice olarakaramızda. Vikingler'inmücadele gücünü sahayayansıtacağından şüphemizyok. Dorukhan'ıngelişiminde büyük paysahibi olan Beşiktaş'a dateşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
YARDIM ETMEYİ İSTERİM
BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu, bir gelenek haline gelen yeni transferlere forma satışında ise bu kez değişikliğe gitti. Orman yangınları nedeniyle forma yerine iki oyuncuya fidan satışı yapan Ağaoğlu, "Her ikinize de 61'er binfidan bağışı yazıyorum" dedi. Danimarkalı oyuncu Cornelius ise yaşananları yakından takip ettiğini belirtirken "Haberlerde budurumu gördüm ve olanlarüzücüydü. İnsanlarevlerini terkettiler. Bu duruma, iyileşmeye, doğaya yardım edebileceksem ne mutlu bana" dedi.
'ŞİMDİDEN ÇOK HEYECANLIYIM'
Andreas Cornelius: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Üst seviye hedefleri olan, kupa hedefleyen bir takımda oynamak heyecan verici. Şimdiden heyecanlıyım. Büyük bir deneyim olacak benim için. Gol sayısı veremem ama elimden geleni yapacağım."
'SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN'
Dorukhan: "Trabzonspor içinde bulunmak büyük gurur ve bu projenin içinde olmak çok güzel. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim, şampiyonlukta katkım olmalı."