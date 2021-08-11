Lille’den Uğurcan Çakır için Trabzonspor’a transfer teklifi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA!

Lille kulübünün Uğurcan Çakır için göndermeyi planladığı tekliflerden biri ortaya çıktı. Fransız ekibi Uğurcan'ı bu yıl 3 milyon Euro ile kiralayıp gelecek sezon için zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yapma düşüncesinde.