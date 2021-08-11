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Giriş Tarihi: 11.8.2021 10:47 Son Güncelleme: 11.8.2021 11:44

Lille'den Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a transfer teklifi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

YUNUS EMRE SEL
Lille’den Uğurcan Çakır için Trabzonspor’a transfer teklifi! Satın alma opsiyonlu kiralama...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Transfer döneminin son haftalarına girilirken Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için yeni bir transfer teklifi geldi. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille, 25 yaşındaki file bekçisi için Bordo-mavili ekibe teklifini iletti.

Son dakika haberi... Transfer döneminde ismi uzun süre Avrupa takımlarıyla anılan Trabzonspor'un 25 yaşındaki milli kalecisi Uğurcan Çakır için Fransa Ligue 1'den yeni bir transfer teklifi geldi. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Uğurcan için Bordo-mavili ekibe transfer teklifinde bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA!

Lille kulübünün Uğurcan Çakır için göndermeyi planladığı tekliflerden biri ortaya çıktı. Fransız ekibi Uğurcan'ı bu yıl 3 milyon Euro ile kiralayıp gelecek sezon için zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yapma düşüncesinde.

Başarılı kalecinin transferi için daha önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Lyon ve Nice de Trabzonspor'un kapısını çalmıştı.

Son 6 sezondur Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, çıktığı 117 maçta kalesinde 135 gol gördü.

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Lille'den Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a transfer teklifi! Satın alma opsiyonlu kiralama...
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